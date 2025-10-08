Lũ lịch sử ở Lạng Sơn: 'Nhìn bà con chạy lụt mà thương' 08/10/2025 14:15

(PLO)- "Chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến cảnh lũ lên nhanh như thế này, nhìn bà con chạy lụt mà thương. Vì thế, chúng tôi phải cứng tay lái để hỗ trợ kịp thời tối đa cho bà con, giảm thiệt hại về tài sản và an toàn về người", Thiếu tá Nông Văn Tú nói.

Đêm ngày 7-10 và đến rạng sáng ngày 8-10, hàng nghìn hộ dân vùng lũ các xã Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt, Thiện Tân, Yên Bình, Vân Nham và xã Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn vẫn đang phải gồng mình trong biển nước.

Vững vàng cùng người dân vùng lũ

Khu Ao Đẫu thuộc xã Hữu Lũng từ đêm ngày 7 và rạng sáng ngày 8-10 có hàng chục hộ dân có nhà cửa bị nước tràn vào và ngập sâu. Các khu vực ngã tư Hữu Lũng, ngã tư Sơn Hà giao đường quốc lộ 1 bị chia cắt do nước lũ sông Trung đang dâng cao. Toàn bộ các xã khu vực giáp với tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên ngập trắng.

Nhiều tuyến đường như quốc lộ 1, quốc lộ 4A, đường tỉnh 244, 242 bị chia cắt và ngập sâu trong nước. Toàn bộ các nhà ven đường đều ngấp nghé nước vào nhà. Trong khó khăn, từng nhóm người dân thôn Ao Đẫu, thôn An Ninh và thôn Hố Mười cùng các lực lượng chức năng không ai bảo ai tự động giúp nhau chuyển đồ vật dụng lên cao hoặc đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người dân trong mọi điều kiện. Ảnh: BẮC NINH

Thiếu tá Nông Văn Tú, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh vững tay lái điều khiển chiếc xuồng chuyên dụng đi ngược dòng nước lũ để hỗ trợ các trường hợp bị mắc kẹt trong các ngôi nhà ngập nước tại khu vực thôn Hố Mười, thôn An Ninh xã Hữu Lũng bất chấp trời tối.

Anh bộc bạch: "Chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến cảnh lũ lên nhanh như này, nhìn bà con chạy lụt mà thương. Vì thế, chúng tôi phải cứng tay lái để hỗ trợ kịp thời tối đa có thể cho bà con giảm thiệt hại về tài sản và an toàn về người".

Chỉ tính riêng khu vực khu Hố Mười và khu vực An Ninh, nhóm của thiếu tá Tú đã thực hiện sơ tán thành công trên 100 người dân bị mắc kẹt tại các căn nhà bị ngập sâu di chuyển đến nơi an toàn.

Chị Dương Thị Ánh Tuyết, trú tại thôn Ao Đẫu xã Hữu Lũng, chia sẻ: Từ đêm ngày 7-10, nước đã tràn vào nhà. Đến rạng sáng nay, nước đã ngập toàn bộ tầng 1. Nhiều tài sản của gia đình không di chuyển kịp, bị hư hại. May mắn, hai người con đã được sơ tán đến nơi an toàn nhờ lực lượng cứu hộ tiếp cận cứu nạn kịp thời.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người dân di dời tài sản trước khi lũ dâng lên. Ảnh: BẮC NINH

Theo ghi nhận, suốt đêm qua, tại các khu vực bị ngập nước của xã Vân Nham, Hữu Lũng, Thất Khê, các lực lượng như Công an, Quân đội và dân quân địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp cận hiện trường và thực hiện cứu nạn cứu hộ có hiệu quả.

Chiến sỹ Nguyễn Hoàng Lân, thuộc biên chế Trung đoàn 12, Quân khu 1 chia sẻ: "Thực hiện lệnh điều động của thủ trưởng đơn vị, Trung đoàn 12 đã tập hợp cán bộ chiến sỹ cơ động đến khu vực xã Hữu Lũng để thực hiện nhiệm vụ hiệp đồng cứu nạn cứu hộ tại khu vực thôn Ao Đẫu, An Ninh. Sau hơn 8 tiếng dầm mình trong nước lũ, chúng tôi đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Và nhóm công tác gồm sáu đồng chí vẫn tiếp tục bám sát tình hình cơ sở để nhận lệnh tiếp theo, bất chấp nước lũ vẫn chưa giảm".

Trong đêm tối, nước lũ ngày một dâng cao, những ánh đèn pin của người dân lia rọi hoà lẫn ánh đèn pin của lực lượng cứu hộ như tạo nên một sức mạnh thần kỳ của quân và dân cùng một lòng vượt qua bão lũ. Cũng nhờ tinh thần vì dân quên mình, vì dân phục vụ của hàng trăm cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, hàng trăm lượt bà con tại vùng ngập lụt tại các xã Thiện Tân, Yên Bình, Vân Nham, Thất Khê, Tràng Định... đã vượt qua lũ dữ an toàn.

Cùng đó, các lực lượng công an, bộ đội cùng dân quân địa phương đã thực hiện vận chuyển hàng trăm kg hóa nhu yếu phẩm tiếp tế cho các hộ dân bị ngập lụt kịp thời hiệu quả.

Tình người gắn kết giữa vùng lũ

Trong khi lực lượng chức năng đang căng mình thực hiện cứu hộ cứu nạn, trong cơn hoạn nạn, tinh thần đoàn kết giữa người dân chòm xóm lại bừng lên mạnh mẽ. Trong khó khăn, không ai bảo ai và không ngại nguy hiểm sẵn sàng giúp đỡ những hộ khó khăn hơn cùng nhau vượt qua lũ dữ.

Đêm 7-10, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp cận, hỗ trợ đưa người dân ở vùng ngập sâu đến nơi an toàn. Ảnh: BẮC NINH

Ông Thân Văn Thu, cán bộ xã Thất Khê chia sẻ, từ đêm qua, toàn bộ khu trung tâm xã Thất Khê ngập trong biển nước. Nhưng các hộ dân sống dọc tuyến quốc lộ 4A, thức trắng đêm không nghỉ để hỗ trợ nhau sơ tán người và tài sản đến khu vực an toàn.

"Mỗi người được ứng cứu, mỗi vật dụng được bảo toàn trước lũ dữ là một niềm an ủi cho người kém may mắn hơn mình", ông Thu xúc động.

Ông Nguyễn Quốc Cương, trú tại thôn 6 xã Thất Khê cũng cho biết, nước lũ dâng cao, mọi người càng gắn kết nhau hơn và mỗi gia đình tùy theo điều kiện mà tham gia hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ bằng các việc làm thiết thực. Như trao từng chai nước uống, nấu bát mỳ tôm cho lực lượng cứu hộ cho các hộ gia đình bị mắc kẹt trong biển nước nhiều giờ.

Các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn cũng trắng đêm sát cánh cùng bà con vùng lũ. Ông Bùi Đình Khoa, Giám đốc Viettel Lạng Sơn trực tiếp có mặt tại điểm nóng đêm ngày 7 đến rạng sáng ngày 8-10 khu vực xã Hữu Lũng cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị hơn 100 lít xăng để chạy máy phát điện nhằm hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và chuẩn bị nhiều loại sạc điện thoại để bà con được sạc miễn phí, duy trì liên lạc với người thân, gia đình”.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn nỗ lực tiếp cận người dân ở vùng ngập lụt. Ảnh: BẮC NINH

Còn tại Chi nhánh cấp nước khu vực Hữu Lũng thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, toàn bộ nhân viên chi nhánh cũng tích cực hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do lũ lụt gây ra. Chi nhánh còn hỗ trợ bốn gia đình bị ngập sâu có chỗ ở tạm, chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm như mỳ tôm, nước uống cho các gia đình phải sơ tán trú ngụ tại trụ sở chi nhánh.

Những hình ảnh từng nhóm thanh niên, cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an, Quân đội không ngại nguy hiểm tham gia cứu nạn cứu hộ, đưa từng người bị mắc kẹt giữa nước lũ, vác từng bao thóc đến nơi an toàn đã tạo nên bức tranh cảm động về tình thần đoàn kết tương thân tương ái, quân dân một lòng.

Họ cùng nhau chia sẻ những mất mát chung, cùng nhau thắp lên niềm hi vọng vực dậy cuộc sống trong và sau thiên tai. Cùng đó cấp ủy, chính quyền tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo sát sao, bố trí đủ nhu yếu phẩm, tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn các trường hợp mắc kẹt trong vùng lũ kịp thời và chuẩn bị các điều kiện để khôi phục sản xuất cho người dân sau lũ. Điều đó thể hiện tinh thần vì dân phục vụ, vì sự phát triển để người dân được ấm no, hạnh phúc.