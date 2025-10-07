Vỡ đập thuỷ điện ở Lạng Sơn: Bộ trưởng Công Thương tức tốc lập đoàn công tác đến hiện trường 07/10/2025 17:56

(PLO)- Sau khi nhận được thông tin vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời.

Chiều 7-10, trao đổi với PLO, ông Phạm Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), cho biết sau khi nhận được thông tin vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời.

“Tôi cùng đoàn công tác đang trên đường đến hiện trường. Dự kiến phải 1 tiếng rưỡi nữa mới đến nơi. Hiện trời đang mưa, đường khó đi nên một số đơn vị cơ sở của ngành Công Thương vẫn chưa vào được hiện trường”, ông Tuấn Anh thông tin.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, vào hồi 13h30 ngày 7-10, tại nhà máy thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ, tỉnh Lạng Sơn) đã xảy ra sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập đất có chiều dài khoảng 4-5m, chiều sâu khoảng 3-4m.

Vị trí đập thuỷ điện Bắc Khê 1.

Nguyên nhân do trong đêm ngày 6-10, trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng nước về lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ một mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng.

Hiện tại không có thiệt hại về người, nhà máy bị ngập nước, một máy tự đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác chưa bị hư hại.

Nhà máy đã thông báo cho chính quyền các xã: Tân Tiến, Tràng Định, Thất Khê (tỉnh Lạng Sơn) để chính quyền thông báo cho người dân di chuyển tài sản và đến chỗ cao nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Đồng thời, Nhà máy đã liên hệ bên điện lực cắt điện để đảm bảo an toàn.

Trước đó, trao đổi với PLO, ông Ngô Thế Quang, Giám đốc Công ty CP Thủy điện Bắc Khê 1, xác nhận đã vỡ một phần nhỏ của đập thủy điện.

“Phần bị vỡ chỉ khoảng 20 m3 nước, so với cửa xả của đập đang xả là 1.500m3 nước thì không đáng kể. Đợi sau khi nước rút công ty mới có thể khắc phục, sửa chữa. Hiện mưa đã tạnh, nước về hồ đang giảm dần” - ông Quang cho biết.

Công trình thủy điện Bắc Khê 1 có dung tích hồ chứa 4,8 triệu m3. Đập gồm đập dâng là đập đất, đập tràn là đập bê tông với hình thức tràn là tự do. Chiều dài đập đất là 107m, phần đập tràn tự do là 260m.

Chiều cao đập lớn nhất là 26,5m. Công suất lắp máy 2,4 MW. Chủ đập là Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1. Công trình đã được UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bắc Khê tại Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024.