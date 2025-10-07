Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, Lạng Sơn đã chủ động sơ tán dân 07/10/2025 15:14

Chiều 7-10, mạng xã hội lan truyền video về hình ảnh đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ - nay là xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ.

Trao đổi về thông tin này, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT) xác nhận: Có xảy ra vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn, nhưng chưa có thiệt hại về người.

Hình ảnh đập thủy điện Bắc Khê 1 thuộc xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ, tỉnh Lạng Sơn bị vỡ. Ảnh: MXH

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin thêm, theo báo cáo ban đầu của Sở NN&MT tỉnh Lạng Sơn, sự cố đập đã được báo cáo từ sáng, và đã chủ động sơ tán dân.

"Sau khi nhận được thông tin, tôi đang lên Lạng Sơn để trực tiếp nắm tình hình, phối hợp với địa phương giải quyết, xử lý" - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói thêm.

Trao đổi với PLO, ông Ngô Thế Quang, Giám đốc Công ty CP Thuỷ điện Bắc Khê 1, xác nhận đúng là bị vỡ một phần nhỏ của đập thủy điện.

“Phần bị vỡ chỉ khoảng 20 m3 nước, so với cửa xả của đập đang xả là 1.500m3 nước thì không đáng kể. Đợi sau khi nước rút công ty mới có thể khắc phục, sửa chữa. Hiện mưa đã tạnh, nước về hồ đang giảm dần” - ông Quang cho biết.

Cùng ngày, UBND xã Tràng Định cũng có thông báo khẩn về tình hình mưa lũ do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 11 kết hợp hội tụ gió trên cao, gây mưa to trên điện rộng, kết hợp với xả lũ ở các hồ thủy điện, hồ chứa nước.

Nước các sông, suối đang dồn về và lũ dâng lên rất nhanh. Cập nhật mực nước lúc 11 giờ, tại thủy điện Thác Xăng lưu lượng chảy về hồ 2.204 m3/s, lưu lượng về hạ du 2.204 m3/s. Theo dự báo, từ trưa cho đến nửa đêm ngày 7, rạng sáng 8-10, nước các sông sẽ còn tiếp tục dâng, khu vực bị ngập lụt trên địa bàn xã còn tiếp tục mở rộng.

Dự kiến đỉnh lũ cao hơn cơn bão số 10. Nước lũ sông Bắc Khê chảy vào địa bàn thôn Nà Noọng, Nà Ao, Đoỏng Nà có dòng chảy siết rất nguy hiểm. Đường tỉnh lộ 226 đoạn đi qua xã Tràng Định thuộc các thôn Kéo Lày, Pác Luồng nước đã ngập sâu, phương tiện giao thông không thể lưu thông. Nhiều nơi trên địa bàn xã bị sạt lở.

Trước tình hình trên, UBND xã Tràng Định đề nghị các thôn bản và bà con nhân dân cần đề cao cảnh giác, theo dõi sát diễn biến tình hình. Bà con nhân dân vùng trũng thấm, vùng có nguy cơ sạt lở cần khẩn trương di dời ngay người và tài sản đến nơi an toàn. Tuyệt đối không đi vớt củi, đánh bắt cá trên sông, suối để tránh nguy hiểm.

Đặc biệt cần chủ động các phương tiện ứng phó, không được chủ quan, lơ là xem nhẹ tình hình để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra.

Người dân cần hỗ trợ khẩn cấp hãy gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban nhân dân xã Tràng Định: 0986632865; 0962919118; 0396853688.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn (Nguồn video: MXH)