Thông tin ban đầu thiệt hại do vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn 07/10/2025 16:19

(PLO)- Theo nhận định ban đầu, vụ vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn chưa gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 50 tỉ đồng.

Chiều 7-10, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Tiến (tỉnh Lạng Sơn) đã có báo cáo nhanh về sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 (thôn Bắc Khê, xã tân Tiến).

Sự cố vỡ đập xảy ra vào lúc 13 giờ 30 phút, với chiều dài khoảng 4-5m, sâu 3-4m. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây ra vỡ đập là do mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ một mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng.

Sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 xảy ra vào lúc 13 giờ 30 phút, với chiều dài khoảng 4-5m, sâu 3-4m. Ảnh: MXH

Thông tin cụ thể, ảnh hưởng của cơn bão số 11 (bão Matmo), từ sáng ngày 6-10 đến sáng ngày 7-10, trên địa bàn xã Tân Tiến có mưa liên tục, có lúc mưa rất to.

Lưu lượng nước về hồ và xả xuống hạ du do Nhà máy thuỷ điện Bắc Khê cập nhật lúc 9 giờ ngày 7-10 cho thấy: lưu lượng nước về hồ 1.181m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1.181m3/s.

Cập nhật lúc 12 giờ như sau: Lưu lượng nước về hồ 1.562m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1.562m3/s. Đến 13 giờ 30 phút đã gây ra sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1.

Cập nhật đến 13 giờ 30 chiều nay, sự cố vỡ đập chưa ghi nhận thiệt hại về người, cũng chưa thống kê được cụ thể thiệt hại về tài sản, số hoa màu bị ngập úng. Tuy nhiên, tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 50 tỉ đồng.

Vị trí thuỷ điện Bắc Khê 1.

Sự cố vỡ đập Thủy điện Bắc Khê 1 đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến ba thôn gồm Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực.

Theo thống kê, ba thôn có tổng cộng 196 hộ dân với 779 nhân khẩu. Trong đó, 23 hộ với 101 nhân khẩu chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố. Cụ thể, thôn Bắc Khê có 7 hộ với 25 nhân khẩu; thôn Hợp Lực có 10 hộ với 40 nhân khẩu; thôn Nà Soong có 6 hộ với 36 nhân khẩu. Đến nay, toàn bộ người dân tại khu vực bị ảnh hưởng đã được di dời đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã khẩn trương thông báo bằng các phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại, zalo nhóm… đến các thôn khu vực xung quanh Thuỷ điện Bắc Khê 1 và các khu vực hạ du các xã như Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt để chính quyền các xã thông báo cho nhân dân sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an, quân sự, dân quân, y tế, cứu hộ cứu nạn sẵn sàng tham gia tìm kiếm, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Do hiện nay tuyến đường Quốc lộ 3B vẫn đang bị chia cắt tại nhiều điểm, gây khó khăn cho công tác ứng phó.

Hiện đoàn công tác của Bộ NN&MT và Bộ Công Thương đã gấp rút lên khu vực thuỷ điện xảy ra sự cố để nắm tình hình, phối hợp cùng địa phương giải quyết, xử lý.