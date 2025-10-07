Hơn 1.600 ngôi nhà ở Lạng Sơn, Thái Nguyên đang bị cô lập

Chiều 7-10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT), cho biết lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy đã vượt lịch sử. Cụ thể, mực nước lúc 16 giờ là 29,26m trên báo động 3 là 2,26m, vượt lịch sử (28,81m) 0,45m.
Từ tối hôm qua đến chiều nay, các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang Bắc Ninh, Lạng Sơn mưa 200-400mm. Đặc biệt, tại Thái Nguyên đã có mưa rất to, có nơi lên tới 561mm như Hoá Thượng, Gia Bảy 541mm…
Đáng chú ý, hiện đang có hơn 1.600 ngôi nhà ở Lạng Sơn và Thái Nguyên bị cô lập, trong đó Lạng Sơn hơn 1.000 nhà, Thái Nguyên gần 600 nhà.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục lên mức báo động 2 - báo động 3.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3, thấp hơn lũ lịch sử khoảng 0,2-0,4m.
Cảnh báo ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3 (cấp rủi ro cao).
Chiều cùng ngày, Bộ NN&MT tiếp tục có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam.
Do ảnh hưởng của bão số 11 và mưa lũ, đến chiều nay, đã có 7 người chết, mất tích và 2 người bị thương. Trong đó: 3 người chết do sạt lở đất (Cao Bằng 1 người, Thanh Hóa 2 người); 4 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên 3 người, Thanh Hóa 1 người).
Mưa lớn cũng khiến gần 5.000 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, tập trung chủ yếu ở Cao Bằng, Lạng Sơn với hơn 2.000 nhà; Thái Nguyên hơn 700 nhà.
Cùng đó là nhiều diện tích hoa màu, gia súc, gia cầm bị thiệt hại. Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 493 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa.