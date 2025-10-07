Hơn 1.600 ngôi nhà ở Lạng Sơn, Thái Nguyên đang bị cô lập 07/10/2025 18:46

(PLO)- Lũ trên sông Cầu ở Thái Nguyên đã vượt lịch sử. Thái Nguyên và Lạng Sơn đang có hơn 1.600 ngôi nhà bị cô lập.

Chiều 7-10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT), cho biết lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy đã vượt lịch sử. Cụ thể, mực nước lúc 16 giờ là 29,26m trên báo động 3 là 2,26m, vượt lịch sử (28,81m) 0,45m.

Từ tối hôm qua đến chiều nay, các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang Bắc Ninh, Lạng Sơn mưa 200-400mm. Đặc biệt, tại Thái Nguyên đã có mưa rất to, có nơi lên tới 561mm như Hoá Thượng, Gia Bảy 541mm…

Đáng chú ý, hiện đang có hơn 1.600 ngôi nhà ở Lạng Sơn và Thái Nguyên bị cô lập, trong đó Lạng Sơn hơn 1.000 nhà, Thái Nguyên gần 600 nhà.

Thái Nguyên đang có gần 600 ngôi nhà bị cô lập. Ảnh: Thái Nguyên Online

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục lên mức báo động 2 - báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3, thấp hơn lũ lịch sử khoảng 0,2-0,4m.

Cảnh báo ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3 (cấp rủi ro cao).

Chiều cùng ngày, Bộ NN&MT tiếp tục có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam.