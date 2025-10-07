Từ thuỷ điện Bắc Khê 1, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thông báo 'tình hình vẫn ổn' 07/10/2025 21:14

(PLO)- Trao đổi với PLO về sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1, từ Lạng Sơn, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thông báo là 'tình hình vẫn ổn'.

Tối 7-10, đoàn công tác của Bộ NN&MT đã đến hiện trường vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1. Trao đổi với PLO, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết "tình hình vẫn ổn".

Ông Hiệp cũng cho biết đang yêu cầu cơ quan, đơn vị chủ quản cùng với chính quyền địa phương khắc phục nhanh chóng và hạn chế các đoạn vỡ mới. Đồng thời, cần giảm tối đa lượng nước từ thượng lưu chảy xuống hạ lưu và tiếp tục theo dõi sát tình hình. Trường hợp nguy cơ tăng cao, sẽ tiếp tục tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, thông tin thêm tại đập thuỷ điện, hiện nước về còn lớn, chảy qua tràn và chỗ đập bị vỡ. Tuy nhiên, nhân dân dưới hạ lưu đập đã được sơ tán an toàn, không có thiệt hại về người.

Sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 xảy ra vào lúc 13 giờ 30 phút, với chiều dài khoảng 4-5m, sâu 3-4m. Ảnh: MXH

Cùng với đoàn Bộ NN&MT, đoàn công tác của Bộ Công Thương do ông Phạm Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp làm trưởng đoàn, cũng đã đến hiện trường kiểm tra vị trí vỡ đập.

Qua kiểm tra, vị trí đập bị vỡ chiều dài 4-5m, sâu 3-4m vẫn giữ nguyên từ lúc bắt đầu vỡ (từ 13 giờ 30 đến 19 giờ tối), chưa bị xâm lấn.

Hiện tại, khu vực hồ thủy điện đã hết mưa, nước hồ đang rút.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã chỉ đạo chủ đầu tư thủy điện Bắc Khê 1 tổ chức triển khai ngay phương án ứng phó tình huống khẩn cấp về vỡ đập đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt là làm tốt công tác cảnh báo cho người dân hạ du và phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán người và tài sản của nhân dân vùng có nguy cơ bị ngập lụt.

Đoàn cũng đề nghị Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao trong phương án ứng phó tình huống khẩn cấp; chỉ đạo chủ đầu tư bố trí ngay lãnh đạo đến hiện trường để trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó.

Đặc biệt là huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện để ứng phó sự cố vỡ đập, hạn chế tối đa thiệt hại cho công trình và vùng hạ du.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương kiểm tra tại thuỷ điện Bắc Khê 1. Ảnh: Đình Dũng

Như PLO đã đưa tin, sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 xảy ra vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 7-10, với chiều dài khoảng 4-5m, sâu 3-4m. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây ra vỡ đập là do mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ một mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng.

Cụ thể, ảnh hưởng của cơn bão số 11 (bão Matmo), từ sáng ngày 6-10 đến sáng ngày 7-10, trên địa bàn xã Tân Tiến có mưa liên tục, có lúc mưa rất to.

Lưu lượng nước về hồ và xả xuống hạ du do Nhà máy thuỷ điện Bắc Khê cập nhật lúc 9 giờ ngày 7-10 cho thấy: lưu lượng nước về hồ 1.181m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1.181m3/s. Cập nhật lúc 12 giờ, lưu lượng nước về hồ 1.562m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1.562m3/s. Đến 13 giờ 30 phút đã xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1.

Thủy điện Bắc Khê 1 là một thủy điện nhỏ, dung tích hồ chứa chỉ khoảng 4,8 triệu m3. Đập gồm đập dâng là đập đất, đập tràn là đập bê tông với hình thức tràn là tự do.

"Các nhà máy thủy điện nhỏ không có chức năng cắt lũ, do vậy phải quản trị rủi ro tốt", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.