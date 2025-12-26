Ngành tuyên giáo dân vận phải truyền cảm hứng cho người dân TP.HCM 26/12/2025 13:05

Sáng 26-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhìn nhận, với nỗ lực không ngừng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận TP.HCM sau hợp nhất đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mới, khó khăn.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bước vào giai đoạn mới, ông Dương Anh Đức đề nghị đội ngũ chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Toàn ngành cần kịp thời tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bên cạnh việc tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức, ông Đức yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn ngành cần tổ chức hiệu quả các quan điểm của Đảng nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người TP.HCM phát triển toàn diện.

Cùng với đó, ngành cần đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và tham mưu tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo. Đội ngũ cán bộ từ TP đến cơ sở cần được bồi dưỡng cả về chuyên môn, bản lĩnh chính trị lẫn kỹ năng công nghệ số.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy yêu cầu đội ngũ cần xác định rõ những việc cần làm, tính toán kỹ lưỡng phương thức, nguồn lực để thích ứng với diễn biến mới.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sáng tạo, đổi mới và làm với trách nhiệm cao nhất

Phát biểu chỉ đạo, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá ngành tuyên giáo và dân vận TP sau hợp nhất vẫn giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm.

Bà ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ trong năm qua. “Rất mong các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đã sáng tạo thì sáng tạo hơn nữa, đổi mới hơn nữa với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khắc phục triệt để tồn tại”- bà Tuyết nói.

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà cho biết năm 2026 là năm đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện chính trị lớn. Trong bối cảnh đó, vai trò của công tác tuyên giáo và dân vận quan trọng hơn bao giờ hết.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị ngành phải thực hiện tốt vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, người dân hiểu rõ, đồng thuận tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I.

“Công tác tuyên giáo dân vận phải truyền được cảm hứng và trở thành động lực cho người dân TP chủ động góp công, góp sức cho công cuộc xây dựng phát triển TP theo định hướng mới. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng”- bà nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cùng với đó, ngành cần tiếp tục đổi mới phương thức, đa dạng hình thức tuyên truyền, nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân. Bà lưu ý việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội phải được xem là công cụ hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Bà cũng yêu cầu sớm sắp xếp các cơ quan báo chí TP theo đúng định hướng, trình Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 31-12. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý xây dựng đội ngũ cán bộ ở cấp xã có đủ chuyên môn, kỹ năng và bản lĩnh chính trị.

“Có nhiều nhiệm vụ quan trọng phía trước, nhưng tôi tin ngành tuyên giáo và dân vận sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của Đảng bộ TP”- bà Tuyết đúc kết.