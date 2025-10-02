Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM không tiếp khách, không nhận hoa, quà dịp 95 năm Ngày Truyền thống 02/10/2025 16:57

(PLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930- 15-10-2025).

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM vừa có công văn thông báo về việc không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930- 15-10-2025).

Công văn được gửi đến các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM; các sở, ngành Thành phố; thường trực Đảng ủy các xã, phường, đặc khu Côn Đảo; Ban Tuyên giáo và Dân vận các đảng ủy cấp trên cơ sở, đặc khu; Ban xây dựng Đảng đảng ủy xã, phường; các cơ quan báo chí - xuất bản Trung ương và TP.

Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM vào tháng 7-2025. Ảnh: THANH THÙY

Theo đó, nhân 95 ngày truyền thống, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của Thường trực Thành ủy, các cơ quan, đơn vị dành cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Đây là sự cổ vũ vô cùng quý báu đối với đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo, công tác dân vận nói chung, cũng như đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, người lao động của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy nói riêng.

Công văn nêu rõ, trong thời điểm hiện nay, cả hệ thống chính trị TP đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh hai tháng cuối năm 2025, đặc biệt là tập trung cao độ cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Do đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng nhân dịp kỷ niệm.

"Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trân trọng và chân thành cảm ơn tình cảm của các cơ quan, đơn vị và rất mong tiếp tục đón nhận sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới"- công văn nêu.