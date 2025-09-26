Cử tri TP.HCM đề nghị cung cấp công cụ giúp người dân nhận diện tin giả 26/09/2025 13:22

(PLO)- Tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 4, nhiều người dân (quận 12 cũ) bày tỏ lo lắng trước tội phạm mạng, hạ tầng giao thông và mong muốn có các giải pháp hữu hiệu.

Sáng 26-9, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri năm phường gồm Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An và An Phú Đông trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổ đại biểu gồm các bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp; ông Trần Hoàng Ngân - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Cử tri lo lắng về lừa đảo qua mạng, tin giả

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cử tri phản ánh về tình trạng lừa đảo qua mạng, sự phát triển ồ ạt của trí tuệ nhân tạo AI, cũng như các bất cập trong hạ tầng giao thông, kênh rạch trên địa bàn.

Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri năm phường trên địa bàn quận 12 cũ. Ảnh: N. TÂN

Ông Cao Xuân Toán (phường Thới An) phản ánh tình trạng lừa đảo liên tục xuất hiện, đặc biệt nhắm vào người già, hưu trí và học sinh, sinh viên. “Cần có chế tài thật nghiêm, kiểm soát và xử lý dứt điểm loại tội phạm này” – ông kiến nghị.

Chung mối lo ngại, ông Nguyễn Văn Mười (phường Trung Mỹ Tây) phản ánh AI đang bị một số người lợi dụng để phát tán tin giả, làm rối loạn thông tin và gây mất niềm tin trong nhân dân. Ông đề nghị các cơ quan chức năng cần phối hợp quản lý, cảnh báo, đồng thời cung cấp công cụ công nghệ giúp người dân chủ động nhận diện tin giả.

Ông Nguyễn Văn Mười (phường Trung Mỹ Tây) phản ánh AI đang bị một số người lợi dụng để phát tán tin giả, làm rối loạn thông tin. Ảnh: N. TÂN

Ngoài các ý kiến liên quan đến an ninh mạng, nhiều cử tri phản ánh các dự án hạ tầng trên địa bàn còn chậm. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân (phường An Phú Đông) nêu thực tế một số tuyến đường, hẻm bị lầy lội, xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại. Một cử tri khác cũng chỉ ra nhiều kênh, rạch bị bồi lấp, rác và cây cỏ chắn dòng chảy, ảnh hưởng đến lưu thông và mỹ quan đô thị.

Liên quan đến dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, ông Nguyễn Chí Thiện - Phó Chủ tịch UBND phường An Phú Đông cho biết đây là dự án được cử tri đặc biệt quan tâm. Ông Thiện khẳng định địa phương thường xuyên phối hợp cùng chủ đầu tư tháo gỡ các vướng mắc, đồng thời mong người dân chia sẻ khó khăn trong quá trình triển khai.

Cử tri nêu ý kiến về hạ tầng, giao thông trên địa bàn. Ảnh: N. TÂN

Đại diện các phường Tân Thới Hiệp, An Phú Đông, Trung Mỹ Tây cũng trả lời từng vấn đề theo thẩm quyền, đồng thời ghi nhận phản ánh của người dân và lập kế hoạch duy tu, sửa chữa các tuyến đường, hẻm, kênh rạch.

Sẽ kiến nghị giải pháp xử lý mạnh tội phạm mạng

Tiếp thu ý kiến cử tri, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy - nhìn nhận vấn đề tội phạm lừa đảo, tin giả trên mạng là mối quan tâm chung ở nhiều địa phương. Bà nhấn mạnh cần có giải pháp mạnh mẽ, quy định chặt chẽ và đồng bộ để xử lý.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, việc xử lý loại tội phạm này hiện vẫn gặp khó khăn do nhiều đối tượng sử dụng ID nước ngoài, hoạt động trên các trang mạng mà cơ quan chức năng trong nước chưa kiểm soát hết, bên cạnh đó còn có các rào cản về kỹ thuật. Do vậy, việc hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan, kể cả quốc tế, là rất cần thiết.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N. TÂN

Đối với các kiến nghị về hạ tầng, bà Tuyết đề nghị lãnh đạo địa phương rà soát, báo cáo UBND TP để đẩy nhanh tiến độ các công trình do TP triển khai. “Các tuyến giao thông xuống cấp ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, nhất là vào mùa mưa. Địa phương cần quan tâm duy tu, sửa chữa và phối hợp với các sở ngành giải quyết vướng mắc tại những dự án trọng điểm” – bà nói.

Kết thúc buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 4 khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến cử tri để kiến nghị tại kỳ họp tới, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết của người dân.