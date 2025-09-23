Cử tri kiến nghị với Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều vấn đề 'nóng' 23/09/2025 16:20

(PLO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội với cử tri 11 phường, cử tri kiến nghị cần có giải pháp kiềm chế giá nhà để người lao động có cơ hội an cư lạc nghiệp.

Chiều 23-9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri 11 phường, gồm Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, trước kỳ họp 10, Quốc hội XV.

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương cùng lãnh đạo các sở ngành, các phường trên địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội tiếp xúc với cử tri 11 phường trên địa bàn. Ảnh: HNY

Cử tri Nguyễn Văn Lâm (phường Ngọc Hà) bày tỏ xúc động và phấn khởi trước những kết quả Đảng, Nhà nước đã đạt được, nhất là việc Bộ Chính trị ban hành nhiều nghị quyết quan trọng trong năm 2025, trong đó có Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Ông kỳ vọng kỳ họp 10 của Quốc hội sẽ sớm thể chế hoá nghị quyết này để tạo ra chuyển biến căn bản trong công tác giáo dục, đồng thời đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm ngân sách cho y tế cơ sở, bảo hiểm y tế toàn dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm chi phí cho người dân.

“Cần tránh tình trạng luật mới ban hành lại phải sửa đổi, bổ sung, hay những bất cập trong đầu tư công như thủ tục phức tạp, chậm tiến độ, đội vốn, phân bổ ngân sách chưa hợp lý, quản lý – giám sát chưa chặt chẽ, năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế. Tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong triển khai các dự án” - cử tri Lâm nói.

Còn cử tri Hoàng Thị Ái Nhiên (phường Đống Đa) đề cập đến thực trạng thực phẩm bẩn tràn lan, đang tác động sâu sắc đến sức khỏe cộng đồng, tuổi thọ, sức lao động, sự phát triển giống nòi và làm suy yếu nội lực quốc gia. Theo bà, hiện nay việc chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững, nông sản an toàn là vô cùng khó khăn. Nông dân vẫn còn khốn khó, nhiều sản phẩm rớt giá dù bỏ nhiều công sức.

“Tuy nhiên, nếu chúng ta biết tổ chức, chọn cách làm đúng, sẽ thành công và lan tỏa được mô hình này” - bà Nhiên nói và cho rằng Nhà nước cần xây dựng cơ chế, chính sách để bảo vệ, khuyến khích doanh nghiệp, bà con nông dân sản xuất sạch, tiêu dùng thực phẩm sạch để bảo vệ sức khoẻ, giống nòi.

Đại diện cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri Phạm Xuân Mai (Văn Miếu – Quốc Tử Giám) đề nghị QH tăng cường giám sát công tác quản lý thị trường, chống hàng lậu, hàng giả, đặc biệt quan tâm ổn định thị trường vàng, kiềm chế giá vàng. Ông cũng đề nghị có giải pháp kiềm chế giá bất động sản để người lao động có cơ hội an cư lạc nghiệp, tránh biến động bất thường.

Ông Mai cũng phân tích thực tiễn vận hành chính quyền hai cấp thời gian qua cho thấy khối lượng công việc của cấp xã, phường rất lớn, do tiếp nhận thêm nhiệm vụ từ cấp quận, huyện, trong khi số lượng phòng, ban chuyên môn giảm, gây khó khăn trong công tác.

“Đề nghị Trung ương có đề án nghiên cứu cụ thể nhu cầu công việc của các cơ quan hành chính địa phương, khảo sát thực tiễn để xây dựng mô hình vận hành phù hợp, đảm bảo hoạt động hiệu quả” - ông Mai nói.

Cùng với đó, cử tri cũng đề nghị nghiên cứu, đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị và nhân lực, có lộ trình rõ ràng, tránh làm vội, chạy theo chỉ tiêu, thành tích sẽ làm giảm hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.