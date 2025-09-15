Tổng Bí thư Tô Lâm: Ưu tiên chế tạo, sản xuất vũ khí, khí tài hiện đại 15/09/2025 16:05

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thời gian tới phải ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chíp bán dẫn, vật liệu tiên tiến, vật liệu đặc chủng cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại...

Ngày 15-9, tại Hà Nội, Tổng Cục Công nghiệp, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15-9-1945 – 15-9-2025) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (lần thứ hai).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: NHÂN DÂN

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, tri ân và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về những đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tổng Bí thư nêu rõ trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng của ngành quân giới trước đây và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

“Các đồng chí là hiện thân của những cánh chim đầu đàn của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã góp phần quan trọng tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết để hoàn thành các mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Các cấp, các ngành rất quan tâm, tạo điều kiện và dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển Công nghiệp quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: NHÂN DÂN

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội về phát triển Công nghiệp quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, tổ chức lực lượng ngành công nghiệp quốc phòng; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự của thế giới để kịp thời nghiên cứu, phát triển các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Các bộ, ngành Trung ương cần đặc biệt quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để quân đội triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan thành tựu 80 năm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: NHÂN DÂN

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Đồng thời, tập trung triển khai các nhiệm vụ, đề án trọng điểm mang tính đột phá, mũi nhọn để tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trong chế tạo vũ khí, khí tài cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Ông cũng nhấn mạnh việc phải ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chíp bán dẫn, vật liệu tiên tiến, vật liệu đặc chủng cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại, có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu xây dựng bản lĩnh chính trị của người cán bộ, công nhân công nghiệp quốc phòng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học cho công nghiệp quốc phòng

“Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhà khoa học đầu ngành có khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật công nghệ cao để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo những vũ khí hiện đại, có ý nghĩa chiến lược, có sức răn đe lớn đối với mọi kẻ thù xâm lược. Cùng đó, kết hợp nhiệm vụ phát triển Công nghiệp quốc phòng trong chiến lược phát triển Công nghiệp quốc gia; đẩy mạnh hợp tác quốc tế…” - Tổng Bí thư chỉ rõ.

﻿ ﻿ Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (trái) và trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (phải). Ảnh: NHÂN DÂN

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị chiến lược công nghệ cao, thế hệ mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.