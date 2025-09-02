Nhiều vũ khí, khí tài hiện đại xuất hiện tại lễ diễu binh, diễu hành A80 02/09/2025 17:22

(PLO)- Hàng trăm trang thiết bị, khí tài hiện đại trong lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9 khắc họa rõ nét tính chính quy cùng sức mạnh hùng hậu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Đúng 6 giờ 30 phút sáng 2-9, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Hàng chục nghìn chiến sĩ, quần chúng cùng hàng trăm trang thiết bị, khí tài hiện đại của Bộ Quốc phòng và xe đặc chủng của Bộ Công an đã góp mặt trong màn diễu binh, diễu hành hoành tráng, thể hiện khí thế chính quy và sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Nhiều loại khí tài quân sự, các xe đặc chủng của Quân đội, Công an lần lượt tiến vào Quảng trường Ba Đình tại lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9. Ảnh: TRUNG ĐẶNG

Các xe tăng chiến đấu T54B cải tiến được trang bị pháo rãnh xoắn 100 mm, súng máy phòng không 12 li 7, súng PKT 7,62 mm và kíp xe 4 người, tăng sức mạnh trên chiến trường. Ảnh: HOÀNG GIANG

T-90S - dòng xe tăng hiện đại bậc nhất thế giới, với kíp xe gồm ba người T90S trang bị pháo 125 mm, súng máy đồng trục và đặc biệt là khả năng phóng tên lửa qua nòng pháo. Những vũ khí này mang đến ưu thế hỏa lực vượt trội, tính cơ động cao của cùng hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác. Ảnh: HOÀNG GIANG

Dàn pháo tự hành SU-122, SU-152 của Binh chủng Pháo binh. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn xuất hiện tại đại lễ Quốc khánh 2-9.﻿ Đây là loại xe đặc chủng trang bị cho Cảnh sát đặc nhiệm, có tính cơ động, chiến đấu cao, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển nơi ngập nước sâu. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối xe pháo quân sự của Binh chủng Pháo binh với các loại vũ khí có tầm bắn xa, uy lực lớn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

﻿﻿ ﻿﻿﻿ Tổ hợp tên lửa S-125-VT do Viettel hiện đại hóa của Quân chủng Phòng không-Không quân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tổ hợp Pháo phản lực BM-21. Ảnh: TRUNG ĐẶNG

Các UAV trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu và sản xuất, gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa đối hạm có tầm bắn khác nhau. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

﻿ Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E là khí tài hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí “Quyết chiến - Quyết thắng” tại đại lễ Quốc khánh 2-9. ẢNH: HOÀNG GIANG

﻿ ﻿ Hàng loạt vũ khí, khí tài trong buổi diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9 xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: HOÀNG GIANG - ĐẶNG TRUNG

Khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động thực hiện nhiệm vụ thiết lập và duy trì thông tin liên lạc, truyền dữ liệu âm thanh, hình ảnh tại hiện trường từ các Camera giám sát cố định, di động, thiết bị bay không người lái… theo thời gian thực với Trung tâm Chỉ huy của Bộ Công an; phục vụ nhanh chóng, hiệu quả công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành, tác chiến của lực lượng Công an nhân dân.﻿ Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Lễ diễu binh, diễu hành A80 còn có sự xuất hiện của khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn được trang bị giáp chống đạn và các phương tiện chiến đấu tiên tiến, có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, đáp ứng các nhiệm vụ chống khủng bố, trấn áp tội phạm, giải cứu con tin. Ảnh: HOÀNG GIANG

﻿ ﻿ Các phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam diễu hành qua các tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội trong ngày đại lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: PHI HÙNG.

﻿ ﻿ Rời Quảng trường Ba Đình, các dàn xe khí tài, vũ khí của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lần lượt diễu hành qua các tuyến phố. Người dân tung hô, hò reo vui mừng và hào hứng chào đón từng đoàn xe đi qua. Ảnh: HOÀNG GIANG.