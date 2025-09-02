Nhiều vũ khí, khí tài hiện đại xuất hiện tại lễ diễu binh, diễu hành A80
NHÓM PHÒNG VIÊN
(PLO)- Hàng trăm trang thiết bị, khí tài hiện đại trong lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9 khắc họa rõ nét tính chính quy cùng sức mạnh hùng hậu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
Đúng 6 giờ 30 phút sáng 2-9, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Hàng chục nghìn chiến sĩ, quần chúng cùng hàng trăm trang thiết bị, khí tài hiện đại của Bộ Quốc phòng và xe đặc chủng của Bộ Công an đã góp mặt trong màn diễu binh, diễu hành hoành tráng, thể hiện khí thế chính quy và sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
T-90S - dòng xe tăng hiện đại bậc nhất thế giới, với kíp xe gồm ba người T90S trang bị pháo 125 mm, súng máy đồng trục và đặc biệt là khả năng phóng tên lửa qua nòng pháo. Những vũ khí này mang đến ưu thế hỏa lực vượt trội, tính cơ động cao của cùng hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác. Ảnh: HOÀNG GIANG
Tổ hợp tên lửa S-125-VT do Viettel hiện đại hóa của Quân chủng Phòng không-Không quân. Ảnh: HOÀNG GIANG
Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E là khí tài hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí “Quyết chiến - Quyết thắng” tại đại lễ Quốc khánh 2-9. ẢNH: HOÀNG GIANG
Hàng loạt vũ khí, khí tài trong buổi diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9 xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: HOÀNG GIANG - ĐẶNG TRUNG
Các phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam diễu hành qua các tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội trong ngày đại lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: PHI HÙNG.
Rời Quảng trường Ba Đình, các dàn xe khí tài, vũ khí của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lần lượt diễu hành qua các tuyến phố. Người dân tung hô, hò reo vui mừng và hào hứng chào đón từng đoàn xe đi qua. Ảnh: HOÀNG GIANG.