'Tôi sẽ kể cho đồng đội nghe về câu chuyện hòa bình' 01/09/2025 19:31

(PLO)- “Từ Hà Nội trở về lần này, tôi sẽ kể lại cho những đồng đội từng sát cánh bên nhau từng chiến đấu bảo vệ thị xã - bảo vệ thành cổ Quảng Trị 1972 và cả những đồng đội đã mãi mãi nằm xuống ở tuổi 20 về câu chuyện hòa bình hôm nay".

Đó là chia sẻ của ông Kiều Đức Chung (72 tuổi), ngụ ở tỉnh Ninh Bình đến thủ đô Hà Nội để được chứng kiến Lễ Kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Ông Kiều Đức Chung (72 tuổi) đến từ phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình chia sẻ về cảm xúc khi đến với Hà Nội trong ngày trọng đại của dân tộc. Clip: ĐẶNG TRUNG

Người dân chụp hình kỉ niệm khi đến với Hà Nội trước khi diễn ra buổi Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ngày 1-9, dòng người từ mọi miền Tổ quốc tiếp tục về Hà Nội để chứng kiến giây phút tự hào, hạnh phúc trong ngày Tết Độc lập của Dân tộc.

Trên tuyến đường Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm và Đội Cấn (Hà Nội), nhiều người dân chia sẻ: Hạnh phúc khi hôm nay được sống trong hòa bình.

Người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về với thủ đô Hà Nội để được chứng kiến buổi lễ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chị Lê Thu Hà (37 tuổi ) đến từ Thanh Hoá chia sẻ, chị từ Thanh Hoá ra Hà Nội vào chiều tối qua và cùng với nhóm bạn cùng nhau đi xem diễu binh, diễu hành A80.

Theo chị Hà, chờ đợi là hạnh phúc và hạnh phúc nhất là được thấy hình ảnh chiến sĩ A80 trong những bộ quân phục trang nghiêm, những bước đi mạnh mẽ và cả những vòng tay hạnh phúc giữa tình dân quân.

Tuyến đường Ông Ích Khiêm chật kín người dù còn hơn 12 tiếng nữa mới diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh 2-9. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chia sẻ với PLO, ông Kiều Đức Chung (72 tuổi) ngụ ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình chia sẻ đến Hà Nội vào chiều ngày 31-8 để được chứng kiến giây phút trọng đại của đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Kiều Đức Chung (72 tuổi) chia sẻ về những năm tháng chiến đấu giải phóng và bảo vệ thành cổ Quảng trị năm 1972 cũng như cảm xúc được chứng kiến câu chuyện hòa bình hôm nay: Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Chung xúc động chia sẻ, có mặt tại Hà Nội trong ngày Tết Độc lập của đất nước là niềm hạnh phúc vì không biết sống được bao nhiêu nữa nên quyết tâm lên Hà Nội để thấy được khoảnh khắc đẹp của các chiến sĩ tham gia A80.

Ông Chung xúc động nhớ lại: “Nhiều đồng đội của tôi ở sư đoàn 308 cùng với các Sư đoàn 325, 320 khi giải phóng thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã mãi nằm xuống để có hoà bình hôm nay.

Từ Hà Nội trở về lần này, tôi sẽ kể lại cho những đồng đội từng sát cánh bên nhau đã mãi mãi nằm xuống về câu chuyện hoà bình hôm nay”.

Tỉnh Quảng Trị tặng huy chương bảo vệ thị xã -bảo vệ thành cổ Quảng Trị 1972 cho ông Kiều Đức Chung. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

"Tôi mong muốn thế hệ sau hãy luôn trân trọng hoà bình có được hôm nay, biết gìn giữ hoà bình hôm nay để xây dựng đất nước ta hùng cường trong Kỷ Nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, ông Chung nói.