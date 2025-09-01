'Tôi sẽ kể cho đồng đội nghe về câu chuyện hòa bình'

Đó là chia sẻ của ông Kiều Đức Chung (72 tuổi), ngụ ở tỉnh Ninh Bình đến thủ đô Hà Nội để được chứng kiến Lễ Kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Ngày 1-9, dòng người từ mọi miền Tổ quốc tiếp tục về Hà Nội để chứng kiến giây phút tự hào, hạnh phúc trong ngày Tết Độc lập của Dân tộc.
Trên tuyến đường Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm và Đội Cấn (Hà Nội), nhiều người dân chia sẻ: Hạnh phúc khi hôm nay được sống trong hòa bình.
Chị Lê Thu Hà (37 tuổi ) đến từ Thanh Hoá chia sẻ, chị từ Thanh Hoá ra Hà Nội vào chiều tối qua và cùng với nhóm bạn cùng nhau đi xem diễu binh, diễu hành A80.
Theo chị Hà, chờ đợi là hạnh phúc và hạnh phúc nhất là được thấy hình ảnh chiến sĩ A80 trong những bộ quân phục trang nghiêm, những bước đi mạnh mẽ và cả những vòng tay hạnh phúc giữa tình dân quân.
Chia sẻ với PLO, ông Kiều Đức Chung (72 tuổi) ngụ ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình chia sẻ đến Hà Nội vào chiều ngày 31-8 để được chứng kiến giây phút trọng đại của đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Ông Chung xúc động chia sẻ, có mặt tại Hà Nội trong ngày Tết Độc lập của đất nước là niềm hạnh phúc vì không biết sống được bao nhiêu nữa nên quyết tâm lên Hà Nội để thấy được khoảnh khắc đẹp của các chiến sĩ tham gia A80.
Ông Chung xúc động nhớ lại: “Nhiều đồng đội của tôi ở sư đoàn 308 cùng với các Sư đoàn 325, 320 khi giải phóng thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã mãi nằm xuống để có hoà bình hôm nay.
Từ Hà Nội trở về lần này, tôi sẽ kể lại cho những đồng đội từng sát cánh bên nhau đã mãi mãi nằm xuống về câu chuyện hoà bình hôm nay”.
"Tôi mong muốn thế hệ sau hãy luôn trân trọng hoà bình có được hôm nay, biết gìn giữ hoà bình hôm nay để xây dựng đất nước ta hùng cường trong Kỷ Nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, ông Chung nói.