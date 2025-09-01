‘Cố thủ’ 2 ngày để giúp mẹ xem trọn lễ diễu binh A80 01/09/2025 14:31

(PLO)- Lễ diễu binh Tết Độc lập trở thành dịp “báo hiếu” và cũng là nơi để mọi người dân gắn kết với nhau.

Còn 20 tiếng mới chính thức diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9, nhưng chị Trần Thanh Tình, 33 tuổi, Hà Nội, cho biết công tác chuẩn bị cho ngày Tết Độc lập được lên kế hoạch cách đây hai tháng.

Dịp gắn kết những trái tim Việt

Địa điểm chị Tình lựa chọn là đường Thanh Niên, nơi sẽ có đoàn xe tăng và máy bay đi qua cũng như những màn giao lưu giữa quân, dân trước khi người lính bước vào quảng trường Ba Đình.

Chị nói cách đây hai ngày cùng chồng đi khảo sát vị trí cung đường này và nhắm được một góc đẹp nên đưa ghế ra xí chỗ. Ngày 31-8, chị “cố thủ” ở đây và liên hệ với mẹ và những người thân xuống Hà Nội để xem diễu binh.

Cả gia đình chị Trần Thanh Tình đang ăn trưa để có sức khoẻ cắm chốt ở đường Thanh Niên. Ảnh: V.LONG

Cùng thời gian này, chị Tình chuẩn bị một tốp ở nhà để nấu nướng đồ ăn như gà, xôi, bánh tét… và một số vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho việc “cắm trại” trên vỉa hè.

“Tôi làm tất cả những việc này vì muốn mẹ được xem trọn lễ diễu binh. Bởi mẹ tôi năm nay hơn 65 tuổi, chắc không có cơ hội được nhìn ngắm cảnh này, nên công tác được tôi và chồng lên kế hoạch chi tiết, chu đáo…”- chị Tình chia sẻ.

Nhìn con gái dọn bữa trưa đầy đặn bên vỉa hè, bà Nguyễn Thị Hoa cho biết qua xem lễ diễu binh ở TP.HCM thấy rất đẹp, nên có tâm sự với con gái và hôm nay được con cho đi xem trực tiếp rất vui: “Khi đi cũng rất mệt mỏi, nhưng đến đây thấy không khí sôi động và có được chỗ ngồi đẹp như vậy tôi hết mệt mỏi, giờ chỉ còn tình yêu cho tổ quốc”- bà Hoa hào hứng chia sẻ.

Cũng mang trong mình tình cảm với đất nước, chị Trần Huyền Trang, 34 tuổi, đến từ TP.HCM ra Hà Nội từ một tuần trước để theo dõi các đợt sơ duyệt và tổng duyệt lễ diễu binh. Với chị, mỗi khối quân bước qua là một cảm xúc mới, một hình ảnh khắc ghi trong lòng về sức mạnh và khí phách của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tình yêu nước trong chị không ồn ào, nhưng bền bỉ và sâu sắc, đủ để chị thức đêm suốt 30 tiếng chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc lịch sử. Chị nói: “Có người bảo đã xem nhiều rồi thì nhường cho người khác, nhưng tôi không thể, vì đó là tình yêu – mà tình yêu thì không thể nhường”.

Nhóm chị Trần Huyền Trang (cầm điện thoại) có hơn 10 người. Họ từ những người không quen biết đã giờ trở thành bạn thân. Ảnh: V.LONG

Qua các lần đi xem diễu binh, chị Trang còn quen biết thêm nhiều người bạn ở Hà Nội – những con người cùng chung lý tưởng, chung một niềm say mê với Tổ quốc. Chính điều đó khiến lễ diễu binh không chỉ là một sự kiện mang tính quốc gia, mà còn là dịp để gắn kết những trái tim Việt Nam ở khắp nơi lại gần nhau hơn.

Chị Trang chia sẻ cảm xúc trước ngày lễ.

Chỉ tay về phía những người bạn chị nói: “Trước đó chúng tôi không hề quen biết, nhưng giờ đã thành một nhóm 10 người để cùng nhau đi xem diễu binh, cùng nhau chia sẻ những cảm xúc về ngày lễ trọng đại của dân tộc”.

Xúc động khi gặp lại người lính ở quảng trường Ba Đình

Hình ảnh bà Trần Thị Bình và bà Nguyễn Minh – hai người phụ nữ đã ngoài 70 tuổi, một người từ Bắc Ninh, một người từ Lâm Đồng – tay bắt mặt mừng gặp nhau giữa lòng Thủ đô Hà Nội khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động.

Họ khoác trên mình tà áo dài đỏ rực, đội nón sao vàng, ánh mắt rạng ngời khi kể về lần gặp gỡ đầu tiên ở A50 tại TP.HCM. Nay, dù tuổi cao, họ vẫn không quản ngại đường xa, hẹn nhau “đi tiếp A80” chỉ để được sống trong không khí sục sôi của lòng yêu nước.

Bà Trần Thị Bình và bà Nguyễn Minh hẹn gặp nhau ở A80. Ảnh: V.LONG

“Ở A50, chúng tôi được chụp hình giao lưu với một chiến sĩ, lần này quay lại thật hạnh phúc vì tiếp tục thấy được người lính đã duyệt binh ở A50”-bà Bình kể.

Hình ảnh bà Trần Thị Bình chụp ảnh chung với các chiến sĩ tại A50.

Không chỉ những người lớn tuổi, mà các gia đình trẻ cũng hòa vào dòng người háo hức. Bà Trần Thị Tuất cùng chồng và hai đứa cháu nhỏ đã xếp hàng từ 3 giờ sáng, trải bạt ngay vỉa hè đường Quán Thánh. Họ mang theo đồ ăn khô, chăn mỏng, nước uống… như chuẩn bị cho một chuyến “cắm trại đặc biệt” giữa lòng Hà Nội.

Chờ hơn 30 tiếng chỉ để xem một giờ diễu binh, nhưng với bà Tuất, đó không phải sự chờ đợi vô nghĩa, mà là món quà cho tuổi thơ của các cháu – được tận mắt chứng kiến tinh thần dân tộc, lòng tự hào và sức mạnh của đất nước.

Những hình ảnh phóng viên ghi nhận tại khu vực quảng trưởng Ba Đình:

Người dân dựng lều bên đường Thanh Niên để chờ lễ diễu binh.

Trời Hà Nội nắng nóng nên người dân vừa che ô vừa tranh thủ nghỉ trưa.

Trời nắng nóng nên hai ông cháu phải ngồi bệt giữa đường vì quá đông người.

Nhiều người cầm theo chiếu để nghỉ ngơi bên vỉa hè nhưng do đến muộn đã hết chỗ.