Các cung đường Thủ đô rực đỏ trước thềm lễ diễu binh A80

PHAN OANH - THANH TÚ

(PLO)- Còn gần một ngày nữa mới diễn ra buổi lễ diễu binh, diễu hành chính thức, nhưng nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội gần như đã chật kín người.

z6965610963067_8bbbf2bc1d5dcfbc55242a59fac4a5b8.jpg
z6965640177985_4d08fd3bfe8de346f4846b490c95922a.jpg
z6965610977963_8e58426d7fccb55d2c57e4b1844a1f73.jpg
Người dân dồn về khu vực đường Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài từ sớm ngày 1-9.
lễ diễu binh 01.jpg
z6965610950315_d7561b9c361b69936bd25238e3f82a8b.jpg
z6965610954734_f01d43ef75beeb78a9112495691fb4e2.jpg
z6965610991911_a16fa9ba86ef94aa6ccfcdbe7066462a.jpg
Rất nhiều người dân từ các tỉnh, thành đã vượt hàng chục km trong đêm để có mặt tại Hà Nội vào ngày đầu tiên của tháng 9, sẵn sàng trải qua một ngày đêm trên vỉa hè để có thể hoà mình vào không khí hân hoan.
lễ diễu binh
Trên tay mỗi người là lá cờ Tổ quốc﻿ và trên mặt là nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc.
z6965610982695_f50601b503e7ff560801525333b9613f.jpg
z6965610986920_5e54671120dc4a12c708837299c9859d.jpg
Lực lượng chức năng bắt đầu dựng barie để phân chia khu vực ưu tiên. Theo kế hoạch, hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập nhằm phục vụ cựu chiến binh và người cao tuổi xem lễ diễu binh A80.
lễ diễu binh 0.jpg
z6965640181055_41e94a87a8eeb55aa8280e9560574be1 3.jpg
Trước khi tiến vào khu vực ưu tiên, một số cựu chiến binh đi dạo, chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm.
Người trẻ cũng tranh thủ check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước.

z6965610930184_8cda1efc8fb388fe5ce1abaca7bdb488.jpg
z6965610941571_582818587225a11f1f326ca5c48d9636.jpg
z6965617065820_58a25d153d8baf1b6b5c5556f571ed37.jpg
Sau khi lựa chọn cho mình được những vị trí thuận lợi nhất để ngắm trọn buổi lễ diễu binh, diễu hành chính thức, mỗi nhóm đều có những "kế hoạch" riêng trong quá trình chờ đợi.
lễ diễu binh
Người dân từ xa về với Thủ đô trong những ngày thu lịch sử, dù cảm thấy hơi mệt sau một chặng đường dài nhưng lòng vẫn đầy ắp niềm tự hào.
