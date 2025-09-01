Uy lực từ dàn khí tài hiện đại bậc nhất của Quân đội tại A80
TRỌNG PHÚ - ĐẶNG TRUNG
(PLO)- Dàn vũ khí, khí tài… của Quân đội nhân dân Việt Nam trình diễn tại A80 là minh chứng cho bước tiến vượt bậc của Công nghiệp quốc phòng Việt Nam "tự lực, hiện đại, lưỡng dụng".
Được trang bị pháo chính 100 li uy lực, kết hợp hệ thống súng máy phòng không và súng máy đồng trục mạnh mẽ, những cỗ chiến xa T-54B và T-55 có kíp xe 4 người vận hành nhịp nhàng, hội tụ hỏa lực áp đảo, sức cơ động linh hoạt và khả năng phòng vệ vượt trội.
Khối xe tăng trên đường phố Hà Nội tại buổi tổng duyệt A80 ngày 30-8.
Khối xe vận tải kéo pháo do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật/Bộ Quốc phòng tổ chức lắp rắp tại các cơ sở trong nước, mang nhãn hiệu Quân đội Nhân dân Việt Nam, kéo các khẩu pháo nòng dài 130M46 và Pháo 152Đ20. Với tầm bắn xa, uy lực lớn, hỏa lực mạnh, hiệu suất chiến đấu cao, những khẩu pháo này đã từng dội bão lửa lên đầu quân xâm lược, lập nhiều chiến công xuất sắc.
Đội hình pháo phản lực BM-21 - mẫu pháo phóng loạt tự hành cơ động, linh hoạt, được cải tiến có uy lực lớn và tầm bắn xa vượt trội. Đây cũng là những nền tảng để xây dựng Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.
Khối xe pháo lực lượng Pháo binh - Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam...