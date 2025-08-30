Người dân háo hức xem nghi thức bắn 21 phát đại bác mở màn Lễ Tổng duyệt diễu binh 30/08/2025 15:50

(PLO)- Khoảnh khắc tự hào 21 phát đại bác đồng loạt khai hỏa tại Mỹ Đình, người dân reo hò.

Sáng 30-8, khi bài Tiến quân ca vang lên trên quảng trường Ba Đình thì 15 khẩu pháo lễ cỡ 105 mm đặt trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đồng loạt khai hỏa, thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác mở màn Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80.

21 phát đại bác là nghi thức cao nhất được sử dụng trong các dịp lễ lớn của dân tộc, đón khách quốc tế.

15 khẩu pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45 được tập kết ngay ngắn trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để phục vụ Đại lễ A80 chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh﻿ 2-9.

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 45 (Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa): Chúng tôi bắt đầu cơ động từ Lữ đoàn 45 (xã Hòa Lạc, TP.Hà Nội) xuống sân vận động Mỹ Đình, đã tổ chức hợp luyện, có sơ duyệt. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị về pháo, đạn và con người đều đã sẵn sàng.

Thân nòng pháo 105mm được dán quốc kỳ﻿.

Mỗi khẩu pháo nặng 2,3 tấn và được vận hành bởi ba pháo thủ.

Lúc trời còn tối người dân đã ra chờ ngắm 15 dàn pháo.

Người dân đổ về trước khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Pháo thủ﻿ số 1 làm nhiệm vụ giật cò điểm hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn﻿ vào buồng pháo.

Chỉ huy phất cờ, loạt pháo đầu tiên khai hỏa đúng thời khắc Quốc ca vang lên tại Quảng trường Ba Đình.

Video: Đại bác khai hỏa.

Thời điểm bắn đại bác trời không mưa.

21 phát đại bác trên nền nhạc Quốc thiều﻿ Việt Nam đồng bộ với chương trình Tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình.

Cựu chiến binh đến từ miền núi phía Bắc chứng kiến những khoảnh khắc thiêng liêng của đất nước với niềm tự hào.

Ông Nguyễn Như Ngọc (99 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) đến ngắm khoảnh khắc pháo khai hỏa.

Các chiến sĩ giao lưu và chụp ảnh kỷ niệm cùng bà Đậu Thị Ngân (84 tuổi) đến từ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chụp ảnh kỷ niệm, lưu lại khoảnh khắc đẹp.

Các bạn trẻ cầm cờ chụp ảnh kỷ niệm bên những dàn pháo.