21 loạt pháo rền vang mở màn lễ tổng duyệt A80 30/08/2025 08:35

Đúng 6 giờ 30 phút sáng 30-8, chỉ huy đội pháo phát hiệu lệnh khai hỏa, chương trình tổng duyệt A80 chính thức bắt đầu.

Lần lượt 21 loạt pháo được bắn, tiếng pháo rền vang hòa cùng tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.

Toàn đội pháo được bố trí thành 5 trung đội, mỗi trung đội gồm 3 khẩu pháo. Mỗi khẩu pháo có 3 pháo thủ vận hành. Pháo thủ số 1 có nhiệm vụ giật cò phát hỏa, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn. Theo kế hoạch, trung đội 1 sẽ bắn 5 loạt pháo, 4 trung đội còn lại bắn 4 loạt