15 khẩu đại bác đồng loạt khai hỏa buổi sơ duyệt A80 27/08/2025 21:12

(PLO)- 20 giờ tối 27-8, Quảng trường Ba Đình diễn ra sơ duyệt A80 với 40.000 người tham gia, kéo dài 2 tiếng.

20 giờ tối 27-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Mở màn chương trình, 15 khẩu pháo lễ 105 mm đồng loạt khai hỏa tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, tạo âm thanh vang dội, hùng tráng. Hàng ngàn người dân đã có mặt từ sớm để chứng kiến, hào hứng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt kéo dài khoảng hai tiếng với sự tham gia của hơn 40.000 người, gồm các khối quân đội, công an, quần chúng, khối đứng cùng dàn khí tài quân sự và xe đặc chủng.