Một xã ở Tây Ninh vận động tạm dừng hát karaoke để học sinh ôn thi 30/12/2025 18:44

Ngày 30-12, thông tin từ UBND xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh cho biết xã vừa ban hành văn bản về việc tạm ngừng hoạt động karaoke gia đình và cơ sở hát với nhau. Đồng thời, địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt cộng đồng.

Theo văn bản, việc tạm dừng áp dụng đối với các hộ gia đình và cơ sở hát với nhau trên địa bàn xã, từ thời điểm ban hành đến 17 giờ ngày 9-1-2026. Mục tiêu nhằm bảo đảm không gian yên tĩnh, hạn chế tiếng ồn, giúp học sinh ôn bài hiệu quả trong giai đoạn cao điểm thi học kỳ I.

UBND xã giao Phòng Văn hóa – Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và địa bàn các ấp đẩy mạnh tuyên truyền. Nội dung tập trung vận động cán bộ, công chức và Nhân dân nghiêm túc tạm dừng sử dụng phương tiện phát âm thanh lớn trong sinh hoạt cộng đồng.

Hát karaoke ở các hộ gia đình thường âm thanh lớn ảnh hưởng đến xung quanh. ẢNH AI

Cùng với đó, Công an xã phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự và sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

UBND xã yêu cầu trưởng các ấp chủ động vận động các hộ gia đình và cơ sở hát với nhau chấp hành đúng thời hạn. Việc này nhằm tạo môi trường yên tĩnh, tập trung cho học sinh.

Tuy nhiên, công văn nêu rõ đối với các hộ gia đình tổ chức tiệc cưới, hội, được sử dụng phương tiện phát âm thanh trong 2 ngày (ngày lễ chính và ngày trước lễ chính) nhưng phải có sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Riêng các chương trình văn nghệ, hội thi chào mừng ngày lễ lớn hoặc sự kiện chính trị chỉ được tổ chức khi có kế hoạch cụ thể và được cấp có thẩm quyền thống nhất thực hiện.