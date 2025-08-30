Ngắm các khối diễu binh, diễu hành tuyệt đẹp từ trên cao tại buổi Tổng duyệt A80 30/08/2025 12:52

(PLO)- Hình ảnh các khối diễu binh qua các tuyến phố của Hà Nội trong buổi Tổng duyệt A80, được góc máy của các phóng viên PLO ghi lại từ trên cao tuyệt đẹp.

Sáng nay 30-8, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9 (tổng duyệt A80) đã diễn ra trên Quảng trường Ba Đình, TP Hà Nội. Lực lượng tham gia gồm hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.

Đáng chú ý, buổi tổng duyệt có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5. Tại buổi tổng duyệt còn có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia cùng tham gia.