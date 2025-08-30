Video: Các khối diễu binh trong tiếng reo hò của người dân tại buổi tổng duyệt A80 30/08/2025 10:31

(PLO)- Các khối trong lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua các tuyến phố trong tiếng reo hò cổ vũ, sự yêu mến của đông đảo người dân trong buổi tổng duyệt A80

Sáng nay 30-8, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9 (tổng duyệt A80) đã diễn ra trên Quảng trường Ba Đình, TP Hà Nội. Thành phần tham gia gồm hơn 16.300 quân nhân, đến từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an cùng khối quân đội các nước Nga, Lào, Campuchia.

Đáng chú ý, buổi tổng duyệt có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (trình chiếu trên màn hình lớn) về hoạt động diễu binh trên biển, với sự tham gia của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng và Quân khu 5.

Ngay sau khi diễu binh qua lễ đài, các khối tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm trong tiếng reo hò, cổ vũ không ngớt và niềm yêu mến nồng nhiệt từ hàng ngàn người dân Thủ đô.