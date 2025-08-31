Cận cảnh dàn xe hộ tống, bảo vệ nguyên thủ ở lễ diễu binh A80
ĐẶNG TRUNG - HOÀNG GIANG
(PLO)- Trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại A80, khối xe hộ tống, bảo vệ nguyên thủ khiến người dân rất thích thú.
Hiện nay, xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn được nâng cấp, đổi mới, hiện đại hóa, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về hình thức, tính năng kỹ thuật, tốc độ di chuyển, tác chiến, tính năng an toàn khi thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng tiêu chí chuyển đổi xanh theo chỉ đạo của Chính phủ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG - HOÀNG GIANG