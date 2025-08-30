Mãn nhãn màn thả bẫy nhiệt trên bầu trời Ba Đình của 'hổ mang chúa' Su-30MK2
QUANG ANH
(PLO)- Sáng 30-8, tại lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, người dân, du khách đã được mãn nhãn trước màn biểu diễn của các trực thăng, tiêm kích Su-30MK2, máy bay vận tải.
Từ sân bay Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), hai biên đội tiêm kích gồm bảy chiếc SU-30MK2 đã cất cánh, hướng vào trung tâm Hà Nội. Su-30MK2 - niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam.
SU-30MK2 và Yak-130 trình diễn màn thả bẫy nhiệt rực sáng giữa bầu trời Thủ đô.