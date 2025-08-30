Mãn nhãn màn thả bẫy nhiệt trên bầu trời Ba Đình của 'hổ mang chúa' Su-30MK2

(PLO)- Sáng 30-8, tại lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, người dân, du khách đã được mãn nhãn trước màn biểu diễn của các trực thăng, tiêm kích Su-30MK2, máy bay vận tải.

A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-mi-2.jpg
Sáng 30-8, khoảng 30 máy bay của Không quân nhân dân Việt Nam đã có màn bay biểu diễn trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm A80. Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-mi-1.jpg
Đây là biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-mi.jpg
Đội hình trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-casa-2.jpg
Từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội), đội hình ba máy bay vận tải (một chiếc Casa C-295 và hai chiếc Casa C-212) đồng loạt cất cánh. Sau đó, nhập đội hình, bay trên bầu trời khu vực Quảng trường Ba Đình.
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-casa-1.jpg
Casa C-295 hiện là máy bay vận tải quân sự lớn và hiện đại nhất của Không quân Việt Nam. Được mệnh danh là “ngựa thồ”, chiếc máy bay do Airbus (Tây Ban Nha) sản xuất sở hữu những thông số ấn tượng với chiều dài 24,49 m, sải cánh 25,81 m, tốc độ tối đa 454 km/giờ. Chiếc vận tải cơ này có thể chở tối đa 23,2 tấn hàng và 71 người.
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-yak130-3.jpg
Tiếp đó, đội hình sáu máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu Yak-130 xếp thành hình tam giác đều bay qua bầu trời thủ đô Hà Nội.
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-yak130-1.jpg
Đây là dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm...
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-yak130-2.jpg
...thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-L39-2.jpg
Bốn chiếc L-39NG bay ngang qua Quảng trường Ba Đình trong đội hình thẳng hàng, đều đặn và đẹp mắt. L-39NG có thiết kế dựa trên loại máy bay L-39 Albatros nhưng đã cải tiến về động lực học để giảm thiểu sức cản không khí. Máy bay trang bị một động cơ phản lực FJ44-4M, thiết bị điều khiển buồng lái được số hóa, ứng dụng cả trí tuệ nhân tạo (AI), phù hợp huấn luyện phi công các máy bay thế hệ thứ 4 và 5.
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-SUMK30-8.jpg
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-SUMK30-9.jpg
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-SUMK30-2.jpg
Từ sân bay Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), hai biên đội tiêm kích gồm bảy chiếc SU-30MK2 đã cất cánh, hướng vào trung tâm Hà Nội. Su-30MK2 - niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam.
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-SUMK30-5.jpg
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-SUMK30-4.jpg
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-SUMK30-3.jpg
SU-30MK2 và Yak-130 trình diễn màn thả bẫy nhiệt rực sáng giữa bầu trời Thủ đô.
'Hổ mang chúa' Su-30MK2 thả mồi bẫy nhiệt trên bầu trời Ba Đình lễ tổng duyệt
SU-30MK2 là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển. Là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-SUMK30-13.jpg
Những khoảnh khắc ấn tượng trên bầu trời Ba Đình...
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-quang-anh-SUMK30-12.jpg
...đã gây ấn tượng mạnh với người dân theo dõi.
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-le-tong-duyet-1.jpg
Nhiều người dân lên khu vực trên cao của các tòa nhà chờ xem màn trình diễn của các biên đội bay. Ảnh: ANH NGỌC
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-le-tong-duyet.jpg
Người dân háo hức ngắm các máy bay bay qua bầu trời Hà Nội. Ảnh: VIẾT LONG

