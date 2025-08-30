Mãn nhãn màn thả bẫy nhiệt trên bầu trời Ba Đình của 'hổ mang chúa' Su-30MK2 30/08/2025 11:57

(PLO)- Sáng 30-8, tại lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, người dân, du khách đã được mãn nhãn trước màn biểu diễn của các trực thăng, tiêm kích Su-30MK2, máy bay vận tải.