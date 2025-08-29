Ngắm dàn vũ khí quân sự hiện đại do Viettel sản xuất 29/08/2025 16:50

(PLO)- Pháo tự hành mặt đất hạng nặng, pháo phòng không... do Viettel sản xuất trưng bày tại không gian triển lãm của Bộ Quốc phòng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Hà Nội) vào hôm qua, ngày 28-8.

Triển lãm nhằm tôn vinh, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Một trong những điểm trưng bày nhận được sự quan tâm của người dân chính là không gian trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng.

Không gian trưng bày của Quân đội nhân dân trưng bày 334 sản phẩm bao gồm vật phẩm lịch sử, bản sao, bản phục chế, hình ảnh, vũ khí trang bị; các sản phẩm ngành hậu cần - kỹ thuật như quân phục, quân lương đặc chủng, tàu vận tải, vật chất, trang bị quân y...

Tại khu vực ngoài trời, trong không gian triển lãm của Bộ Quốc phòng, Viettel trưng bày khí tài quân sự “Make in Vietnam, Made by Viettel” như pháo tự hành mặt đất hạng nặng; pháo phòng không.

Các hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển; phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa và tổ hợp chống UAV phục vụ tác chiến hiện đại; hệ thống liên lạc bảo mật; tổ hợp tên lửa S-125-VT; tổ hợp tên lửa Trường Sơn. Trong ảnh là tổ hợp tên lửa S-125-VT.

Chó robot do Viettel tự phát triển. Robot có khả năng hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, tự động di chuyển, phát hiện sự cố và đưa cảnh báo kịp thời nhờ công nghệ AI và cảm biến hiện đại. Đây là giải pháp giám sát toàn diện, nâng cao hiệu quả an ninh an toàn.

Người dân thích thú trải nghiệm gian trưng bày.

Không gian trưng bày được chia thành 5 khu vực, trong đó có 4 khu vực để giới thiệu các mốc son tái hiện hành trình lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với các sự kiện lịch sử của đất nước

Không gian trưng bày trong nhà có khu vực trải nghiệm, sử dụng hiệu ứng ánh sáng và các công nghệ 3D để khách tham quan tương tác.

Thiết bị bay không người lái (UAV) của Viettel có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như trinh sát, tấn công mục tiêu…

Tên lửa Sông Hồng được sử dụng trong tổ hợp tên lửa Trường Sơn.

Không gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng chia thành 8 khu vực với một khu vực điều hành và 7 khu vực vũ khí trang bị. Cụ thể, hải quân, phòng không - không quân; tác chiến điện tử; thông tin liên lạc; pháo mặt đất, pháo tự hành; khí tài đặc chủng

Pháo tự hành mặt đất hạng nặng, cỡ nòng 152 mm do Viettel tự nghiên cứu, hiện đại hoá.

Một cháu nhỏ được mẹ đưa đến tham quan triển lãm và chụp ảnh.

Pháo 85mm- D44.

Tên lửa P28 nằm trong tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển REDUT-M, tiêu diệt các tàu mặt nước cỡ lớn, các phương tiện nổi và công trình ven bờ với tầm bắn từ 300 km trở lên.

Các chiến sĩ giao lưu chụp hình với các cháu nhỏ.