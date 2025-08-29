Ngắm dàn vũ khí quân sự hiện đại do Viettel sản xuất
VIẾT THỊNH
(PLO)- Pháo tự hành mặt đất hạng nặng, pháo phòng không... do Viettel sản xuất trưng bày tại không gian triển lãm của Bộ Quốc phòng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Hà Nội) vào hôm qua, ngày 28-8.
Triển lãm nhằm tôn vinh, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Một trong những điểm trưng bày nhận được sự quan tâm của người dân chính là không gian trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng.
Chó robot do Viettel tự phát triển. Robot có khả năng hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, tự động di chuyển, phát hiện sự cố và đưa cảnh báo kịp thời nhờ công nghệ AI và cảm biến hiện đại. Đây là giải pháp giám sát toàn diện, nâng cao hiệu quả an ninh an toàn.