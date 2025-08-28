Mãn nhãn với dàn khí tài hiện đại trình diễn trong buổi sơ duyệt A80 28/08/2025 06:56

Buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 diễn ra vào 20 giờ tối 27-8 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Bên cạnh các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng vũ trang và quần chúng là sự xuất hiện của các khối xe cơ giới, khí tài hiện đại. Những phương tiện đặc chủng không chỉ khẳng định sức mạnh và khả năng làm chủ công nghệ của quân đội ta mà còn truyền đi thông điệp về hòa bình, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền dân tộc.