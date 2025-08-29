'Tôi yêu Việt Nam và người Việt Nam, yêu mọi thứ về đất nước này' 29/08/2025 22:56

Tối 29-8, trong không khí những ngày thu lịch sử, người dân ở nhiều nơi đã tập trung về Thủ đô Hà Nội để theo dõi các buổi sơ, tổng duyệt diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Hòa chung niềm vui ấy, nhiều du khách nước ngoài đã bày tỏ ấn tượng về tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam.

Anh Joly, 21 tuổi, sinh viên đến từ London, Vương quốc Anh. Ảnh: THANH TÚ

Tại khu vực hồ Gươm, anh Joly, 21 tuổi, sinh viên đến từ London, Vương quốc Anh, cảm thấy vô cùng ấn tượng với không khí cuồng nhiệt đang diễn ra tại đây. “Người dân Việt Nam không chỉ có lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc mãnh liệt mà còn rất thân thiện và tốt bụng. Các bạn sôi nổi, nhiệt tình và đã thực sự lan toả được sự hào hứng, vui mừng đến tôi - một người ngoại quốc chỉ vừa mới đặt chân đến Hà Nội cách đây 2 ngày”, anh Joly nói.

Còn theo ông Dave, người Canada, sinh sống và làm việc tại Hà Nội được 8 tháng, nói không khí ngày Quốc khánh tại Việt Nam thật cuồng nhiệt.

Ông Dave, người Canada, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ảnh: THANH TÚ

“Tôi thích cách mọi người tụ tập, vui vẻ để cùng chia sẻ, tận hưởng, kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc” - ông Dave nói. Từ đêm nay đến hết ngày 2-9, người đàn ông đến từ Canada này sẽ cùng vợ hoà chung vào không khí của Thủ đô.

“Một trải nghiệm thật khó quên, tôi yêu Việt Nam và người Việt Nam, yêu mọi thứ về đất nước này” - ông Dave bày tỏ.

Có chung cảm xúc ấy, chị Patricia Guerra, 29 tuổi, đến từ Tây Ban Nha, cho biết đã cùng 5 người bạn đi khắp Thủ đô, check-in ở tất cả những con đường ngập trong sắc đỏ. Trước đó, 6 người Tây Ban Nha này đã dành trọn một tuần để đi hết Sapa, Tràng An.

Theo chị Patricia, người dân Việt Nam ở đâu cũng hân hoan, phấn khởi, và nơi nào cũng rực rỡ cờ hoa.

“Chúng tôi chưa xem các buổi tổng hợp luyện hay sơ duyệt diễu binh, diễu hành nhưng tôi đã nhìn qua ảnh và thấy rất ấn tượng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh này. Hàng trăm, hàng nghìn người ngủ ngoài đường, chờ đợi nhiều giờ để được xem diễu binh, diễu hành. Thật khó tin. Tôi nghĩ người dân phải có tình yêu, sự gắn bó với đất nước nhiều lắm thì mới có thể làm được như vậy” - chị Patricia nói.

Chị Patricia Guerra, 29 tuổi, đến từ Tây Ban Nha và bạn. Ảnh: THANH TÚ

Theo chị Patricia, tại Tây Ban Nha, ngày Quốc khánh không có những hoạt động như vậy. Còn ở đây, chị cảm nhận rõ một cảm xúc mãnh liệt, sự khát khao và tự hào rất lớn của người dân.

“Sáng mai tôi sẽ đến thật sớm. Tôi biết ngày 2-9 là Quốc khánh của Việt Nam nhưng thực sự không tưởng tượng được rằng lại có những hoạt động, không khí như thế này. Thật tiếc vì không thể ở lại cho đến ngày lễ chính thức nhưng đó cũng chính là động lực để chúng tôi quay lại vào 10 năm sau, khi kỷ niệm 90 năm Quốc khánh của Việt Nam” - Blanca Mendez, một người trong nhóm của chị Patricia, nói thêm.