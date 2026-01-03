Hơn 2.500 người uống rượu, bia rồi lái xe bị CSGT TP.HCM xử lý 03/01/2026 13:06

(PLO)- Theo thống kê, trong ba ngày nghỉ Lễ, lực lượng CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử lý 6.399 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có 2.075 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 3-1, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho biết nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), hạn chế tai nạn và ùn tắc trong dịp Tết Dương lịch 2026, đơn vị đã đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn.

CSGT TP.HCM xử lý hơn 6.300 trường hợp vi phạm giao thông ba ngày nghỉ Tết Dương lịch. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Phòng CSGT, các Đội, Trạm trực thuộc được yêu cầu chủ động rà soát, xác định những tuyến đường, địa bàn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông để bố trí lực lượng phù hợp.

Trọng tâm xử lý là các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy; vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa (chở quá số người quy định, quá tải, quá khổ, dừng đỗ xe, đón trả khách không đúng nơi quy định…)

Lực lượng CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trong đợt cao điểm Tết Dương lịch 2026, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng kiên quyết xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe thành đoàn, gây rối trật tự công cộng; xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe lôi, xe kéo gây mất an toàn giao thông. Việc xử phạt qua hình ảnh đối với các hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định tiếp tục được đẩy mạnh.

Ghi nhận lúc 20 giờ ngày 2-1, tất cả các Đội, Trạm thuộc Phòng CSGT ra quân, phối hợp cùng Công an cấp xã, Cảnh sát cơ động, lực lượng Thanh niên xung phong… kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

CSGT TP.HCM kết hợp tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật về Luật giao thông cho người dân trong quá trình kiểm tra, xử lý, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông dịp lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong quá trình kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT kết hợp tuyên truyền, giải thích cho người vi phạm về những nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra khi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; vận động người vi phạm ký cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông.

Thống kê từ ngày 31-12-2025 đến 2-1-2026, lực lượng CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử lý 6.399 trường hợp vi phạm TTATGT. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn chiếm 2.075 trường hợp, riêng ngày 2-1 đã xử lý 886 trường hợp.

Theo PC08, các con số thống kê trên cho thấy vẫn còn tình trạng chủ quan của một bộ phận người điều khiển phương tiện, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin, hình ảnh, video phản ánh vi phạm TTATGT để lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.