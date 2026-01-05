Trung tâm Phát triển quỹ đất Buôn Ma Thuột dùng 10 tỉ đồng đền bù để chi lương, thưởng 05/01/2026 12:33

(PLO)- Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột sử dụng hơn 10 tỉ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để trả lương, thưởng.

Ngày 5-1, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (BQLDA) tỉnh Đắk Lắk cho biết đang kiểm tra việc Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột sử dụng hơn 10 tỉ đồng từ kinh phí bồi thường để chi trả lương, thưởng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Buôn Ma Thuột. Ảnh tư liệu

​Theo lãnh đạo BQLDA tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang rà soát cụ thể để có hướng xử lý do Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột vừa sáp nhập vào BQLDA Buôn Ma Thuột (thuộc BQLDA tỉnh).

Trước đó, ngày 17-11-2025, BQLDA Buôn Ma Thuột tiếp nhận nguyên trạng trung tâm này. Khi kiểm tra số liệu bàn giao, đơn vị phát hiện trung tâm đã sử dụng hơn 10 tỉ đồng từ nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ của các dự án chưa chi trả cho dân để chi lương, thưởng cho cán bộ, nhân viên.

Trong đó, hơn 6 tỉ đồng dùng chi trả tiền lương năm 2024 và 2025. Phần còn lại dùng chi tiền làm thêm giờ, tiền thưởng lễ, tết từ năm 2019 đến 2024.

Ngoài ra, tại thời điểm bàn giao, trung tâm còn nợ hơn 400 triệu đồng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên hợp đồng từ tháng 7 đến tháng 11-2025.

Trước khi sáp nhập, trung tâm có 42 người. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Tuy nhiên, năm 2024, trung tâm không được ngân sách hỗ trợ. Đến năm 2025, đơn vị này chỉ được hỗ trợ một phần.

Để đảm bảo đời sống nhân viên, trung tâm đã lấy hơn 10 tỉ đồng từ nguồn kinh phí bồi thường chưa chi trả cho dân để tạm ứng chi lương và các chế độ liên quan.

BQLDA Buôn Ma Thuột cho biết sau sáp nhập đơn vị gặp nhiều khó khăn, nhất là việc xử lý nguồn kinh phí đã tạm ứng nêu trên. Đơn vị đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền hướng dẫn phương án xử lý khoản tiền này.

Đối với khoản nợ hơn 400 triệu đồng tiền bảo hiểm, BQLDA Buôn Ma Thuột sẽ sử dụng nguồn chi phí quản lý dự án của đơn vị để chi trả theo quy định.