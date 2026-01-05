Giấy tờ đất đai bị lũ cuốn trôi, làm sao để được cấp lại? 05/01/2026 12:06

(PLO)- Sau mưa lũ lịch sử, nhiều hộ dân ở Khánh Hòa mất trắng nhà cửa, tài sản, các giấy tờ quan trọng như sổ hồng, sổ đỏ cũng bị lũ cuốn trôi.

Ngày 5-1, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có văn bản gửi xã, phường hướng dẫn thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, hư hỏng do mưa bão, lũ lụt cho người dân.

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân có giấy chứng nhận bị rách nát, hư hỏng, nhòe chữ không thể sử dụng được do ngập lụt; bị thất lạc, mất trong quá trình di dời hoặc do bão lũ cuốn trôi tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để cấp đổi, cấp lại.

Nhiều gia đình mất sạch giấy tờ đất đai sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đối với thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận bị hư hỏng, hồ sơ, gồm: đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghị định số 151 ngày 12-6-2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai

Giấy chứng nhận đã cấp; mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp trích đo địa chính thửa đất mà ranh giới thửa đất không thay đổi hoặc trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận mà người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của thửa đất.

Đối với thủ tục cấp lại giấy chứng nhận bị mất, hồ sơ, gồm: đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghị định số 151; mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của thửa đất.