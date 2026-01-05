Tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai 45 cuộc thanh tra năm 2026 05/01/2026 15:00

(PLO)- Năm 2026, Thanh tra tỉnh Đồng Nai triển khai 45 cuộc thanh tra tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, giáo dục, y tế...

Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định về việc ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức thực hiện tổng cộng 45 cuộc thanh tra theo kế hoạch, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tránh chồng chéo, trùng lặp và không gây cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai xác định rõ mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách còn bất cập, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện các dự án, công trình, đất đai nhằm khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai tổng kết ngành Thanh tra năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Thanh tra Đồng Nai

Theo kế hoạch, nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực được dư luận quan tâm như công tác quản lý, sử dụng đất đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý trật tự xây dựng; đấu thầu, quyết toán các dự án; quản lý tài chính, tài sản công; bảo vệ môi trường, tài nguyên nước; an toàn thực phẩm; hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục…

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thanh tra việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Thanh tra việc chấp hành quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu đối với một số công trình dự án trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng thanh tra là UBND các xã, phường trên địa bàn, các sở ngành, doanh nghiệp, văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, trường học, phòng khám, và các tổ chức, cá nhân có liên quan…