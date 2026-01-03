Đắk Lắk ra công điện khẩn sau vụ sập bờ kè khiến 2 cặp vợ chồng tử vong 03/01/2026 10:53

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu rà soát, cảnh báo đối với các công trình, cơ sở hạ tầng có nguy cơ xảy ra sạt lở, nguy hiểm, mất an toàn.

Ngày 3-1, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu tăng cường rà soát, cảnh báo an toàn đối với các công trình, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, ảnh hưởng do thiên tai, có nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Khu vực sập bờ kè khiến hai cặp vợ chồng tử vong. Ảnh: M.N

Theo đó, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12-2025, hai đợt thiên tai liên tiếp khiến nhiều công trình, hạ tầng thiết yếu tại tỉnh bị hư hỏng, hiện đang được các địa phương khắc phục, sửa chữa.

Để chủ động phòng ngừa sự cố, tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các xã, phường kiểm tra, rà soát các công trình, tuyến giao thông…có nguy cơ sạt lở. Tổ chức cảnh báo, rào chắn, cắm biển báo, bố trí lực lượng canh gác, hạn chế người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Các địa phương cần thông tin kịp thời đến người dân về tình trạng hư hỏng các công trình, các vị trí nguy hiểm. Yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các cảnh báo của chính quyền địa phương.

Đối với Sở Xây và các Ban quản lý dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải tăng cường rà soát, khắc phục hư hỏng tại các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ. Đặc biệt chú ý các đoạn tuyến kè sông, kè biển,... để kịp thời phát hiện, đánh giá mức độ tại hư hỏng, mất an toàn, cảnh báo người dân và có biện pháp khắc phục.

Đối với đơn vị quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện những điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra sạt lở, mất an toàn. Để phối hợp cảnh báo, phòng tránh và khắc phục, đảm bảo an toàn công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, phối hợp triển khai kiểm tra các công trình, hạ tầng thuộc phạm vi quản lý. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố do chủ quan, thiếu kiểm tra.

Như PLO đã thông tin, ngày 2-1, vợ chồng ông Bùi Xuân V (64 tuổi), Lê Thị T (64 tuổi) cùng vợ chồng ông Đỗ Xuân H (62 tuổi), Nguyễn Thị Kim L (58 tuổi) đi trồng keo ở thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành.

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, do trời mưa, hai cặp vợ chồng nói trên vào trú mưa ở hàm ếch, thuộc bờ kè sông Ba. Khi đang trú mưa thì mảng bê tông phía trên đổ sập xuống, khiến cả bốn người tử vong.