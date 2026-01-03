Người mẹ và tiếng gọi con trong vô vọng ở cửa biển La Gi 03/01/2026 09:52

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng vẫn đang huy động các lực lượng phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm thuyền viên Trần Đức Thái mất tích tại cửa biển La Gi vào tối qua.

Đến sáng 3-1, UBND phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, vẫn đang tiếp tục huy động lực lượng Bộ đội Biên phòng, công an phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm thuyền viên mất tích tại cửa biển La Gi.

Tàu cá bị chìm ngay khi vừa vào cửa biển.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Phước Lộc, lúc 19 giờ 45, tàu cá BTh 85945 Ts (công suất 220 Cv, dài 15 m) gồm 4 lao động, hành nghề lưới rê do ông Võ Thành Dũng làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, vào cửa cảng LaGi thì bị sóng lớn đánh chìm và dạt vào bờ kè.

Thời điểm trên có ba thuyền viên nhảy ra khỏi tàu cá và bơi vào bờ an toàn, còn một thuyền viên là Trần Đức Thái (sinh năm 2010, ngụ phường La Gi) mất tích.

Người mẹ khóc ngất gọi tên con.

Theo Đồn Biên phòng Phước Lộc, nạn nhân cao 1m73, mặc áo thun dài tay màu đen, quần dải màu xám. Khu vực cửa biển La Gi hiện có gió khoảng cấp 6 - cấp 7, sóng cao khoảng 1,5 m.

Đêm qua, nhiều ngư dân và Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi đã cử lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân nhưng đến 9 giờ sáng nay vẫn chưa tìm thấy.

Người mẹ chắp tay cầu nguyện xuyên đêm tại cửa biển.

Một người dân ở phường La Gi cho biết suốt đêm qua người mẹ của thuyền viên Trần Đức Thái đã gần như khóc cạn nước mắt khi cầu nguyện có phép màu xảy ra với con trai mình. Người mẹ đứng suốt đêm ở khu vực bờ kè cửa biển La Gi, liên tục cầu nguyện, gọi tên con giữa sóng biển.

Đến sáng nay, người mẹ ấy vẫn ngồi đó, lặng nhìn ra bãi biển, tiếp tục mong chờ phép màu đến với đứa con trai vừa bước qua tuổi 16 của mình.

Rất nhiều người dân địa phương ngóng chờ phép màu.

Cửa biển La Gi từ lâu đã nổi tiếng là một cửa ngõ nguy hiểm đối với tàu thuyền ra vào. Mấy năm gần đây, khu vực này thường xuyên bị cát bồi lấp nghiêm trọng, đặc biệt vào mùa mưa bão, khi lượng cát từ sông Dinh đổ ra rất lớn.

Do bị cát bồi lấp, cửa biển đã biến thành cái bẫy tiềm ẩn, nơi tàu thuyền thường xuyên bị mắc cạn hoặc bị sóng đánh chìm khi cố gắng lưu thông.

Trước đó, ngày 8-11-2025, chỉ trong 15 phút, ba chiếc tàu cá đã gặp nạn, gây thiệt hại kinh tế rất lớn.

Vụ lật tàu khiến một thuyền viên trẻ tuổi mất tích tối qua một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bồi lấp, khi nguy cơ đã trở thành thảm họa cướp đi tính mạng, sinh kế của ngư dân.

Người mẹ thẫn thờ nhìn ra cửa biển hy vọng phép màu sẽ đến với con trai mình.

Hình ảnh người mẹ thẫn thờ nhìn con tàu chìm, chờ con trai là lát cắt quá đau đớn về sự nguy hiểm tại cửa biển này.

Một lãnh đạo phường La Gi cho biết sau sự cố liên tục chìm ghe tàu, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã cử chuyên viên đến khảo sát. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nghe thông tin về việc khắc phục tình hình nguy hiểm tại cửa biển này.

Để tránh những sự cố tương tự, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần khẩn trương tìm giải pháp để nạo vét và duy trì luồng lạch thông suốt, góp phần bảo vệ tính mạng và bảo toàn sinh kế cho ngư dân.