Lâm Đồng: 15 phút 3 tàu cá gặp nạn và người đàn ông ngồi trên mạn tàu giữa cửa biển 08/11/2025 15:55

(PLO)- Người đàn ông ngồi trên mạn tàu lật nghiêng giữa cửa biển dường như không màng đến hiểm nguy, chỉ còn lại nỗi đau vừa mất đi phương tiện kiếm sống.

Sáng 8-11, cửa biển La Gi, tỉnh Lâm Đồng đã trở thành hiện trường tai nạn liên tục khi nước sông Dinh từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, kết hợp với sóng lớn, tạo thành dòng chảy xiết.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn chỉ 15 phút từ 9h đến 9h15 , liên tiếp ba tàu đánh cá, vốn là sinh kế của nhiều người đàn ông chủ gia đình đã bị sóng lớn nhấn chìm và làm lật nghiêng tại cửa biển.

Một tàu cá lật tại cửa biển.

May mắn thay, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhìn những con tàu BTh 81196 TS, BTh 85885 TS, và BTh 86131 TS chìm dần vào làn nước đục ngầu, mới thấy sự mất mát về tài sản vô cùng lớn. Riêng tàu BTh 81196 TS của ông Nguyễn Thế Tình bị chìm hoàn toàn, ước tính thiệt hại ban đầu lên tới hàng trăm triệu đồng. Với ngư dân, những con tàu không chỉ là tài sản, mà còn là mạng sống, là hy vọng của cả gia đình.

Giữa khung cảnh hỗn loạn và những con sóng bạc đầu một hình ảnh đã được những người trên bờ ghi lại khiến người xem không khỏi đau xót và thắt lòng. Đó là khoảnh khắc người chủ một con tàu cá vừa gặp nạn lặng lẽ ngồi thẫn thờ trên mạn con tàu đang lật nghiêng giữa cửa biển.

Người đàn ông ngồi câm lặng trên mạn tàu giữa cửa biển.

Giữa làn sóng cuộn trào, người đàn ông ấy như một bức tượng giữa đại dương. Ánh mắt ông ấy thất thần chắc hẳn đang chất chứa sự tiếc nuối vô bờ bến, sự bất lực tột cùng khi nhìn thấy tài sản, mồ hôi công sức bao năm của mình không còn. Ông ấy ngồi đó, dường như không màng đến hiểm nguy vẫn đang rình rập, chỉ còn lại nỗi đau của một người cha, người chồng, người chủ gia đình đã mất đi phương tiện kiếm sống, một hình ảnh khắc nghiệt của biển cả và gánh nặng sinh tồn.

Thảm kịch này không phải là lần đầu tiên. Cửa biển La Gi từ lâu đã nổi tiếng là một cửa ngõ nguy hiểm đối với tàu thuyền ra vào. Mấy năm gần đây, khu vực này thường xuyên bị bồi lấp nghiêm trọng, đặc biệt vào mùa mưa bão, khi lượng cát từ sông Dinh đổ ra rất lớn.

Rất nhiều người theo dõi các tàu bị nạn nhưng bất lực không giúp được gì.

Sự bồi lấp đã biến cửa biển thành một cái bẫy tiềm ẩn, nơi tàu thuyền thường xuyên bị mắc cạn hoặc bị sóng đánh chìm khi cố gắng lưu thông.

Đã có những thời điểm, chỉ trong vài giờ đồng hồ, nhiều tàu cá đã gặp nạn, gây thiệt hại kinh tế không hề nhỏ. Sự cố hôm nay một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo gấp rút về tình trạng bồi lấp, khi nguy cơ đã trở thành thảm họa cướp đi sinh kế của ngư dân.

Hình ảnh người ngư dân thẫn thờ trên con tàu chìm là lát cắt đau đớn về gánh nặng mưu sinh và sự tàn khốc của thiên nhiên.

Để những giọt nước mắt và tài sản của ngư dân không còn đổ xuống cửa biển La Gi thêm lần nào nữa, chính quyền địa phương cần khẩn trương tìm kiếm giải pháp căn cơ, dứt điểm cho vấn đề bồi lấp.

Việc nạo vét và duy trì luồng lạch thông suốt lúc này không chỉ là trách nhiệm phát triển kinh tế, mà còn là hành động khẩn cấp để bảo vệ sinh mạng và bảo toàn sinh kế cho ngư dân.