Tuyên dương người đàn ông lao xuống dòng nước xiết cứu người rồi lặng lẽ rời đi 06/11/2025 17:55

(PLO)- Người đàn ông dũng cảm lao mình xuống dòng nước xiết cứu người rồi lặng lẽ rời đi đã được xác định danh tính và tuyên dương.

Chiều 6-11, Chủ tịch UBND phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng giấy khen tuyên dương anh Nguyễn Bền - người đàn ông có hành động dũng cảm cứu người phụ nữ tại cầu Tân Lý vào đêm 5-11.

Bà Đặng Thị Hồng Lâm (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch UBND phường La Gi trao giấy khen cho anh Nguyễn Bền.

Trước đó, như PLO đã đưa khoảng 22 giờ tối 5-11 một người phụ nữ ngoài 30 tuổi dừng xe máy rồi bất ngờ leo qua lan can cầu Tân Lý và gieo mình xuống dòng nước lũ lạnh buốt đang chảy xiết.

Trong lúc mọi người đang hô hoán thì anh Bền (36 tuổi) tình cờ đi ngang và không do dự dừng xe máy lao xuống dòng nước lũ lạnh buốt cứu người phụ nữ đưa vào bờ an toàn.

Anh Nguyễn Bền lao xuống dòng nước lũ tiếp cận, cứu người phụ nữ.

Đáng nói là khi người phụ nữ may mắn vẫn còn hoảng loạn và mọi người đang chờ xe cứu thương đưa đến bệnh viện thì anh Nguyễn Bền lặng lẽ đứng dậy rời khỏi đám đông, không một ai biết danh tính để cảm ơn.

Người phụ nữ được anh Bền hỗ trợ đưa vào bờ.

Công an phường La Gi xác định người phụ nữ nhảy cầu Tân Lý là chị T (35 tuổi) ngụ La Gi. Đến trưa ngày 6-11, Công an phường xác định người có hành động dũng cảm cứu người dưới dòng sông chảy xiết giữa đêm khuya là anh Nguyễn Bền.

Sau khi cứu người, anh Bền lên cầu lấy xe máy rời đi và một người dân kịp lấy điện thoại chụp hình.

Anh Bền quê Quảng Ngãi vào La Gi làm lao động biển thời gian gần đây và anh cho biết, ai biết bơi cũng phải hành động như anh thôi, thấy người nguy kịch phải tìm cách cứu sống vì họ còn có gia đình, người thân, con cái.

Bà Đặng Thị Hồng Lâm, Chủ tịch UBND phường La Gi cho biết trong chiều 6-11 cũng đã cử Hội phụ nữ đến nhà T để nắm bắt tâm tư và động viên chị T ổn định cuộc sống.