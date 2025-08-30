Thời sự

Các khối diễu binh uy nghiêm của lực lượng Công an tại Lễ tổng duyệt A80

(PLO)- Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an nhân dân tham gia Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80). 
Sáng 30-8, Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Sau khi diễu hành qua lễ đài, các khối đi qua nhiều tuyến phố trước sự đón chào của người dân.

Theo đó, Khối Nghi trượng đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) chia theo ba hướng chính: Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa; Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo. Khối Hồng kỳ rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa. Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao đi về sân vận động Hàng Đẫy (Xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới chia hai tuyến chính là Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1; Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Dưới đây là hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Công an nhân dân trên đường Lê Duẩn, hướng về công viên Thống Nhất:

cand1.jpg
Khối chỉ huy và xe tổ Công an kỳ.
cand3.jpg
cand4.jpg
Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân﻿.
cand14.jpg
Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân.
cand5.jpg
Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy﻿.
cand9.jpg
Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm﻿.
cand12.jpg
cand11.jpg
Khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm.
cand10.jpg
Khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình﻿ Liên hợp quốc.
cand7.jpg
Khối nam sĩ quan An ninh mạng﻿ và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
cand15.jpg
Người dân vui mừng chào đón lực lượng diễu binh, diễu hành và không quên ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
cand17.jpg
Khối diễu binh, diễu hành của Công an nhân dân đi qua Ga Hà Nội trên đường Lê Duẩn.
cand18.jpg
cand19.jpg
Cùng với ngắm những khối diễu binh diễu hành, người dân còn được xem màn trình diễn máy bay ấn tượng của lực lượng không quân Việt Nam.
HẢI ANH
