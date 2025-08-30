Các khối diễu binh uy nghiêm của lực lượng Công an tại Lễ tổng duyệt A80 30/08/2025 12:08

(PLO)- Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an nhân dân tham gia Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80).

Sáng 30-8, Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Sau khi diễu hành qua lễ đài, các khối đi qua nhiều tuyến phố trước sự đón chào của người dân.

Theo đó, Khối Nghi trượng đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) chia theo ba hướng chính: Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa; Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo. Khối Hồng kỳ rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa. Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao đi về sân vận động Hàng Đẫy (Xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới chia hai tuyến chính là Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1; Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Dưới đây là hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Công an nhân dân trên đường Lê Duẩn, hướng về công viên Thống Nhất:

Khối chỉ huy và xe tổ Công an kỳ.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân﻿.

Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy﻿.

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm﻿.

Khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình﻿ Liên hợp quốc.

Khối nam sĩ quan An ninh mạng﻿ và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Người dân vui mừng chào đón lực lượng diễu binh, diễu hành và không quên ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Khối diễu binh, diễu hành của Công an nhân dân đi qua Ga Hà Nội trên đường Lê Duẩn.