Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm' tri ân lực lượng Công an nhân dân 27/08/2025 21:56

(PLO)- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tục kết hợp với các ca sĩ ra mắt nhiều dự án âm nhạc dịp A80, mới đây nhất anh viết ca khúc chủ đề "Trái tim quả cảm" cho chương trình "Chiến sĩ quả cảm".

Chiến sĩ quả cảm, chương trình truyền hình thực tế nhập vai hành động đầu tiên về lực lượng Công an nhân dân Việt Nam vừa phát hành ca khúc chủ đề đầu tiên mang tên Trái tim quả cảm vào tối 27-8.

Poster MV Trái tim quả cảm

Trái tim quả cảm được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, qua phần trình bày của ca sĩ Quốc Thiên và rapper Neko Lê.

Đây cũng là điểm khởi đầu cho kế hoạch truyền thông cùng tên nhằm tri ân những người hùng thầm lặng đang ngày đêm hi sinh vì sự bình yên của Tổ quốc trong những ngày đẹp nhất của đất nước.

Trong những ngày đất nước rạo rực trong không khí 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 80 năm truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bài hát ra đời với mong muốn trở thành nhịp đập chung, góp phần tạo nên một bản hùng ca của dân tộc.

Trái tim quả cảm khắc họa hình ảnh người chiến sĩ trong những khoảnh khắc khốc liệt nhất của đời thường, sẵn sàng bước vào đêm đen với mồ hôi, nước mắt và cả xương máu để giữ lại nụ cười và sự bình yên cho nhân dân.

MV Trái tim quả cảm

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cảm hứng cho ca khúc đến từ những cuộc trò chuyện với các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát cơ động và cả những dòng tin tức nhói lòng về sự hi sinh của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, anh dũng hy sinh trong khi truy bắt tội phạm ma túy.

"Các anh vào ngành này mà không biết hiểm nguy ập đến khi nào. Có thể là ngày mai, có thể ngay hôm nay. Và phía sau những sự hi sinh ấy là những khoảng trống đau thương. Tôi muốn qua âm nhạc để người dân thấu hiểu, để lòng biết ơn không chỉ còn trong lời nói" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng âm nhạc về quê hương, đất nước không hướng đến những con số trăm, triệu hay tỉ lượt xem, mà là lời tri ân lặng lẽ gửi đến những con người đang ngày đêm gánh trên vai sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc.

"Tôi viết 'Trái tim quả cảm' vì lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những lực lượng đang âm thầm gìn giữ bình yên cho cuộc sống này" – nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho hay.

Sau thành công của ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thừa nhận anh không đặt nặng áp lực khi sáng tác "Trái tim quả cảm".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho rằng nhờ có Chiến sĩ quả cảm, qua những thước phim tái hiện đời sống và công việc của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH trong những tập phát sóng vừa qua, hàng triệu khán giả đã có thể nhìn thấy sự hi sinh, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn và dành nhiều yêu thương, trân trọng hơn cho những người lính giữa thời bình.

Mang những ca từ mạnh mẽ tôn vinh người hùng đời thực đến với khán giả, ca sĩ Quốc Thiên cho biết anh đã tìm thấy nguồn cảm xúc từ những ngày tham gia nhập vai ở lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH.

Ca sĩ Quốc Thiên trong "Chiến sĩ quả cảm"

"Sinh hoạt, tập luyện và đồng hành cùng các chiến sĩ ngoài đời thực đã để lại trong tôi những cảm xúc khó quên. Tôi muốn dành trọn tất cả vào bài hát, như một lời gửi gắm chân thành đến các anh trước hàng triệu khán giả" – ca sĩ Quốc Thiên chia sẻ.

Cùng chung tinh thần ấy, Neko Lê viết nên phần rap hào hùng trong lúc đang làm nhiệm vụ đi rừng ở chặng ghi hình nhập vai lực lượng Phòng chống khủng bố. Với anh, đó không chỉ là lời rap, mà là tuyên ngôn của khí phách quả cảm.

Những vần rap ấy như tiếng bước chân rắn rỏi của người lính giữa thời bình, bất chấp gian nguy, luôn tiến về phía trước để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.