Thủ tướng gặp mặt, tri ân lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam 25/08/2025 20:30

(PLO)- Thủ tướng khẳng định, các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam là những biểu tượng của sự kiên trung, bất khuất, mưu trí, dũng cảm, không ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước, dân tộc Việt Nam.

Chiều ngày 25-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam. Ảnh: VGP

Biểu tượng của sự kiên trung, bất khuất

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được gặp lại các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam, trong không khí hào hùng cả nước kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chào trân trọng và lời chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng nêu rõ, các đồng chí cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam là những biểu tượng của sự kiên trung, bất khuất, mưu trí, dũng cảm, không ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước, dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá rất cao, bày tỏ tri ân sâu sắc công lao to lớn, những chiến công thầm lặng của các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam với tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì đất nước, tinh thần bất diệt "Còn Đảng là còn mình", "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được gặp lại các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam. Ảnh: VGP

Thủ tướng nêu rõ, trong kháng chiến, "Tất cả vì tiền tuyến lớn", "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng máu xương cho Tổ quốc. Trong đó, lực lượng Công an nhân dân anh hùng đã có mặt ở khắp các chiến trường, mặt trận và có những cống hiến, đóng góp hết sức to lớn.

Bám sát và thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, từ năm 1959 đến 30-4-1975, gần 12.000 cán bộ Công an được tuyển chọn, bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo kỹ lưỡng để chi viện cho chiến trường miền Nam, đã tạo nên một thế trận an ninh vững chắc, đủ sức đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của địch. Lực lượng Công an chi viện, nhất là trong những thời điểm then chốt, ở những địa bàn chiến lược đã phát huy hiệu quả, vai trò rất quan trọng, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Theo đó, triệt phá, bắt giữ gián điệp, biệt kích, các tổ chức phản động của địch cài cắm, diệt ác trừ gian, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, các cơ sở kinh tế, quân sự.

Thu thập và cung cấp thông tin chiến lược, tin tức, tài liệu quan trọng về âm mưu, kế hoạch quân sự, chính trị địch, giúp ta có đối sách phù hợp, kịp thời. Tích cực tấn công, chia rẽ và làm suy yếu các lực lượng chống cách mạng, làm thất bại nhiều kế hoạch "bình định", "chiêu hồi" của địch, bảo vệ phong trào cách mạng và Nhân dân, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cách mạng miền Nam…

Thủ tướng đánh giá rất cao, bày tỏ tri ân sâu sắc công lao to lớn, những chiến công thầm lặng của các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam với tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Ảnh: VGP

"Ở bất kỳ cương vị, bất kể nhiệm vụ nào, dù khó khăn, nguy hiểm, các đồng chí cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam vẫn sáng ngời phẩm chất anh dũng, kiên cường, không quản ngại hy sinh, gian khổ, chiến đấu và chiến thắng quân thù; lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, cùng quân và dân cả nước đánh bại đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân mãi mãi biết ơn sâu sắc

Trong các cuộc chiến cam go, ác liệt, hàng trăm người đã anh dũng hy sinh; nhiều người bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man nhưng vẫn giữ vững khí tiết Công an cách mạng, một lòng vì Đảng, vì Nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, dân tộc Việt Nam anh hùng.

Trong thời bình, các cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đóng góp cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục lập chiến công vang dội, nhiều người được tin tưởng, giao trọng trách trong lực lượng Công an nhân dân.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân mãi mãi biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, trong đó có các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã anh dũng hy sinh, đóng góp to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Đó mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta, đất nước ta và lực lượng Công an nhân dân anh hùng…

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn mong các đồng chí cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kiên cường, bất khuất, "tuổi cao, gương sáng" tiếp tục tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tại cơ sở; tiếp tục cổ vũ, động viên tạo động lực, truyền cảm hứng, giáo dục truyền thống để cán bộ Công an và Nhân dân tiếp tục phấn đấu bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.