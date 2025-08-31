Niềm vui bất ngờ của nhóm học sinh sinh viên đi xem Tổng duyệt A80 31/08/2025 15:21

(PLO)- “Chúng cháu có nguyện vọng được chụp ảnh cùng các chú Công an Hà Nội để kỷ niệm một ngày vô cùng có ý nghĩa như thế này”, nhóm học sinh sinh viên chia sẻ.

Ngày 31-8, Công an Hà Nội cho biết hôm 30-8, khi kiểm tra công tác ứng trực, bảo vệ an ninh, an toàn lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 tại khu vực cổng Công viên Thống Nhất, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền- Phó Giám đốc Công an TP gặp một nhóm 5 học sinh sinh viên đang hỏi đường và được cán bộ chiến sỹ đang trực tại đây hướng dẫn, tặng sữa bánh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đã ân cần trò chuyện với nhóm 5 học sinh sinh viên nói trên và được biết, các cháu đến từ các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên lên Hà Nội xem diễu binh; cháu lớn nhất là sinh viên Đại học năm thứ nhất, cháu bé nhất học lớp 5.

Kết thúc diễu binh, các cháu đứng ở cổng Công viên Thống Nhất hỏi đường về quê. Thời điểm đó, các cán bộ, chiến sỹ Công an phường Hai Bà Trưng, Phòng An ninh chính trị nội bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại đây đã hướng dẫn tận tình, gửi bánh và sữa tiếp thêm năng lượng cho nhóm học sinh sinh viên.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền và các cán bộ chiến sỹ cùng nhóm học sinh sinh viên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh CA

Cùng thời điểm, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đến kiểm tra chốt trực. Trong câu chuyện, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đã hỏi thăm nhóm học sinh sinh viên lên Hà Nội từ bao giờ, ăn uống thế nào. Nguyễn Thúy Anh, một trong 5 học sinh cho biết từ Ninh Bình về Hà Nội từ trưa 29-8. Do không có điều kiện kinh tế nhưng muốn hòa mình vào không khí đặc biệt của ngày Tổng duyệt nên đã chủ động mang theo cơm để ăn.

“Chúng cháu được Hà Nội, được các chú công an tiếp đón ân cần, tận tâm nên rất xúc động và sẽ toại nguyện hơn nếu được chụp một tấm ảnh cùng các chú” – Thúy Anh đề nghị. Trong niềm vui đặc biệt, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền và tổ chốt cùng nhóm học sinh sinh viên đã có một bức ảnh kỷ niệm đáng nhớ.