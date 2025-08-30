Trường mầm non phát nhu yếu phẩm, đón dân nghỉ ngơi trong tổng duyệt A80 30/08/2025 13:24

Trong dịp tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành A80, Trường mầm non 1-6 (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) được chọn làm điểm tập kết, phát nhu yếu phẩm miễn phí cho nhân dân.

Ngôi trường nằm trên tuyến phố có các đoàn diễu hành đi qua, nơi người dân tập trung rất đông để đón xem. Để bà con có buổi theo dõi trọn vẹn, vui và khỏe, nhà trường đã mở cửa để người dân sử dụng khu vệ sinh theo đúng hướng dẫn của cấp trên, đồng thời cho trú nhờ khi mưa lớn.

Đặc biệt, trường cũng đón nhiều cựu chiến binh vào nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi đoàn diễu binh đi qua.

Để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã túc trực, phối hợp cùng đoàn thanh niên phát bánh, nước miễn phí phục vụ người dân.