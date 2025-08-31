Tây Ninh chi hơn 310 tỉ đồng tặng quà người dân dịp Quốc khánh 2-9 31/08/2025 21:00

(PLO)- Tây Ninh chi hơn 310 tỉ đồng quà tặng đến từng công dân, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng trước dịp Quốc khánh 2-9.

Tối 31-8, UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa ban hành quyết định chi hơn 310 tỉ đồng để tặng quà cho toàn thể công dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Nguồn kinh phí do ngân sách Trung ương hỗ trợ, nhằm tri ân người dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong những ngày lễ lớn.

Theo đó, mỗi công dân sẽ được nhận 100.000 đồng. Việc chi trả thực hiện từ ngày 30-8 đến trước 2-9, trường hợp đặc biệt có thể nhận muộn nhưng không quá ngày 15-9.

Tây Ninh khẩn trương chi quà 310 tỉ đồng đến toàn dân Tây Ninh. Ảnh: HD

Người dân có thể nhận tiền theo hai hình thức: chuyển khoản qua tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID hoặc nhận tiền mặt tại điểm chi trả do UBND xã, phường bố trí.

Quy trình nhận quà: công dân cần xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp; người nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận cho trẻ vị thành niên.

Đến tối 31-8, đã có bốn địa phương hoàn tất chi trả gồm xã Tân Long, Bến Lức, Tân Ninh và phường Bình Minh. Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Agribank Chi nhánh Long An, tỉnh Tây Ninh, cho biết ngân hàng sẽ làm việc xuyên lễ đến ngày Quốc khánh 2-9 để kịp chuyển tiền cho người dân.

UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tặng quà lần này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn khơi dậy khí thế phấn khởi, niềm tin và sự gắn kết cộng đồng. Hơn 310 tỉ đồng đến tay người dân đúng dịp Quốc khánh được kỳ vọng tạo động lực để Tây Ninh tiếp tục phát triển bền vững.