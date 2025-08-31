Quảng Ngãi bắt đầu tặng quà cho người dân dịp Quốc khánh 2-9 31/08/2025 18:53

(PLO)- Xã Tu Mơ Rông là một trong những địa phương đầu tiên của Quảng Ngãi tổ chức tặng quà cho người dân dịp Quốc Khánh 2-9.

Ngày 31-8, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, xã đã ban hành quyết định trưng tập 15 cán bộ, công chức ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để phối hợp chi trả quà tặng cho người dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Quảng Ngãi bắt đầu tặng quà cho người dân dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Danh sách cán bộ được trưng tập gồm lực lượng Công an xã, Văn phòng HĐND-UBND, Trung tâm phục vụ hành chính công, phòng Kinh tế, phòng Văn hóa.

Nhiệm vụ chính là rà soát, xác minh danh sách người đủ điều kiện nhận quà trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hướng dẫn người dân đăng ký, liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID; hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng trực tuyến cho những người chưa có.

Đông đảo người dân tham gia nhận quà tại xã Tu Mơ Rông.

Mỗi người dân sẽ được nhận món quà trị giá 100.000 đồng, việc chi trả phải đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, hoàn tất trước ngày 2-9. Ông Huy nhấn mạnh: “Ngay sau khi có quyết định, xã xác định đây là món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Quà phải đến tận tay từng người dân, không để sót bất cứ ai”.

Công an xã, Văn phòng HĐND-UBND, Trung tâm phục vụ hành chính công, phòng Kinh tế, phòng Văn hóa được phân công hỗ trợ phát quà cho người dân.

"Hôm nay, bà con người dân tộc Xơ Đăng tại xã Tu Mơ Rông được Đảng, Nhà nước tặng quà 100.000 nghìn đồng/ người nhân dịp Quốc Khánh 2-9. Bà con rất mừng, cám ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến đời sống bà con. Nhờ dịp này, bà con tiếp tục có thêm nhiều hơn sự tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước", một người dân nhận quà bày tỏ.

Một người dân mừng rỡ khi được nhận quà nhân ngày Quốc Khánh 2-9.

Trước đó, sáng cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí để tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo quyết định, tổng kinh phí cấp cho các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh là 213 tỉ đồng. Trong đó, nguồn bổ sung có mục tiêu từ trung ương theo Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 29-8-2025 của Thủ tướng Chính phủ chiếm hơn 212 tỉ đồng, còn lại hơn 1,7 tỉ đồng lấy từ dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của đề xuất phân bổ, đồng thời cấp phát kinh phí đúng quy định và tham mưu báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 25-9-2025.

Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh sẽ được hoàn trả sau khi trung ương bổ sung đủ kinh phí. UBND các xã, phường, đặc khu phải phối hợp với công an cùng cấp để triển khai chi trả kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Nếu thiếu nguồn, địa phương được phép tạm ứng ngân sách để bảo đảm việc tặng quà đầy đủ, sau đó báo cáo để tỉnh bổ sung; ngược lại, nếu dư nguồn thì phải hoàn trả ngân sách tỉnh.

Các địa phương cũng có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định, báo cáo kết quả về Sở Tài chính trước ngày 20-9-2025. Kho bạc Nhà nước khu vực XV và các phòng giao dịch trực thuộc chịu trách nhiệm kiểm soát chi, thanh toán kinh phí theo quy định hiện hành.