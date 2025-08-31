Không cần đi xa, người dân chọn vui chơi tại TP.HCM dịp lễ 2-9 31/08/2025 17:12

(PLO)- Nhiều người dân chọn ở lại TP.HCM để tận hưởng không khí lễ hội sôi động và các hoạt động vui chơi hấp dẫn dịp lễ 2-9.

Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 2-9, các khu vui chơi, điểm tham quan tại TP.HCM tiếp tục đón lượng lớn người dân và du khách đến trải nghiệm. Không cần phải di chuyển xa, nhiều người lựa chọn ở lại thành phố để tận hưởng không khí lễ hội sôi động, các chương trình giải trí đặc sắc và những tour ngắn ngày linh hoạt.

Tại các điểm như Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi...không khí náo nhiệt diễn ra từ sáng sớm. Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đến vui chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời, xem biểu diễn nghệ thuật, diễu hành chủ đề truyền thống hiện đại.

Người dân di chuyển bằng metro đến khu vui chơi trên địa bàn TP.HCM dịp lễ 2-9.

Trong ngày thứ hai nghỉ lễ, khu vui chơi ghi nhận lượng khách đông đúc.

Tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú) ghi nhận hàng nghìn lượt khách đến tham quan và vui chơi.

Thay vì đưa con đi chơi xa, nhiều gia đình đã lựa chọn ở lại TP.HCM vui chơi, giải trí.

Nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho trẻ em.

Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa Sơn Tinh-Thủy Tinh thu hút cả người lớn và trẻ em.

Triển lãm “Suối Tiên 30 năm - Miền huyền thoại sống” bằng công nghệ hiện đại.

Biển Tiên Đồng – Ngọc Nữ đông đúc trẻ em vui chơi, tắm mát trong ngày lễ 2-9, tạo nên không khí nhộn nhịp, rộn ràng giữa lòng TP.HCM.

Nhiều người chọn các điểm vui chơi xanh mát để thư giãn, tránh nắng.

Ghi nhận tại Đầm Sen, lượng khách tăng mạnh trong ngày 31-8 khi công viên tổ chức các chương trình biểu diễn như "Huyền sử Rồng Tiên", diễu hành “Sắc màu năm châu” cùng màn pháo hoa và nhạc nước vào buổi tối. Suối Tiên cũng thu hút đông đảo du khách với các chương trình ưu đãi vé, sân khấu hóa truyền thuyết dân tộc, show diễn thực cảnh quy mô lớn “Khí phách Rồng tiên - Kỷ nguyên vươn mình"...

Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật văn hóa đặc sắc của đồng bào S'tiêng (tỉnh Đồng Nai) diễn ra từ ngày 30-8 đến ngày 2-9.

Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi giảm 30% vé tham quan đối với khách Việt Nam đi theo đoàn có giấy giới thiệu từ 10 người trở lên khi đến tham quan.

Không chỉ ở nội thành, TP.HCM còn phát động loạt tour du lịch ngắn ngày với chủ đề gần gũi, khám phá văn hóa và thiên nhiên vùng ven. Các tour như “Từ làng muối đến phố biển”, “Hào khí Đất Thép”, “Từ sông ra biển” kết nối từ trung tâm TP đến các địa phương như Cần Giờ, Củ Chi, Vũng Tàu, Bình Dương... giúp người dân có thể “đi du lịch không cần xa nhà” mà vẫn được trải nghiệm đa dạng.

TP.HCM công bố loạt tour du lịch ngắn ngày với chủ đề gần gũi, khám phá văn hóa và thiên nhiên vùng ven.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết: TP.HCM đang khẳng định vị thế là trung tâm du lịch, giải trí lớn của cả nước. Với sự chuẩn bị chu đáo, đa dạng sản phẩm và chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật xuyên suốt, kỳ nghỉ lễ 2-9 không chỉ phục vụ người dân mà còn thúc đẩy du lịch nội địa phục hồi mạnh mẽ.

Với tinh thần lễ hội lan tỏa khắp các điểm đến trong thành phố, TP.HCM tiếp tục là lựa chọn lý tưởng cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay - nơi mọi người có thể tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày nhưng giàu trải nghiệm.