TP.HCM mở cửa tour đêm dịp 2-9 với nhiều hoạt động hấp dẫn 28/08/2025 17:57

Dịp lễ Quốc khánh 2-9, nhiều điểm du lịch tại TP.HCM triển khai chương trình hoạt động đêm, kết hợp ưu đãi đặc biệt và chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật đặc sắc nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách.

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết, từ ngày 29-8 đến 2-9, Suối Tiên sẽ mở cửa về đêm, đồng thời tổ chức loạt chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập. Điểm nhấn là chuỗi hoạt động nghệ thuật kết hợp ánh sáng, âm thanh, công nghệ hiện đại, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm đa giác quan độc đáo.

Vào lúc 18 giờ ngày 1 và 2-9, sân khấu nước Suối Tiên sẽ ra mắt show diễn thực cảnh quy mô lớn “Khí phách Rồng tiên - Kỷ nguyên vươn mình”. Du khách cũng có cơ hội tham quan triển lãm “Suối Tiên 30 năm - Miền huyền thoại sống”, trải nghiệm hóa thân thành nhân vật huyền thoại bằng công nghệ hiện đại.

Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên mở cửa tour đêm phục vụ du khách dịp lễ 2-9. Ảnh: TT.

Show diễn thực cảnh quy mô lớn “Khí phách Rồng tiên - Kỷ nguyên vươn mình” lấy cảm hứng từ truyền thuyết phương Đông và linh khí Long - Lân - Quy - Phụng.

Ngoài ra, dọc tuyến đường chính, du khách có thể thưởng thức các màn Fire Dance, DJ Set, LED Dance sôi động trong không gian lễ hội lung linh sắc màu. Các hoạt động như khám phá Kỳ Lân Cung 18 tầng địa ngục, câu cá sấu đêm, khu trò chơi thiếu nhi, hay phố ẩm thực đa dạng sẽ đem lại những phút giây vui chơi trọn vẹn cho mọi lứa tuổi. Cạnh đó còn diễn ra các hoạt động như Ngày hội giao lưu văn hóa ẩm thực kết nối Lào - Việt, show diễu hành “30 năm hành trình - Chuyện cổ tích Suối Tiên”...

Du khách khám phá Kỳ Lân Cung 18 tầng địa ngục.

Lần đầu du khách có thể trải nghiệm hoạt động câu cá sấu đêm tại Suối Tiên dịp lễ 2-9.

Triển lãm hóa thân thành nhân vật huyền thoại bằng công nghệ hiện đại. Ảnh: TT.

Hòa cùng không khí lễ hội, Suối Tiên triển khai chương trình ưu đãi lớn: giảm 50% giá vé cổng. Cụ thể, vé vui chơi ban ngày chỉ còn 80.000 đồng/người lớn, 40.000 đồng/trẻ em (áp dụng cho 3.000 du khách đến sớm nhất ngày 2-9). Vé vui chơi ban đêm cũng chỉ còn 80.000 đồng/người lớn, 40.000 đồng/trẻ em từ ngày 29 đến 31-8.

Song song đó, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng tổ chức sự kiện “Vui Tết Độc Lập – Hội tụ non sông” từ ngày 28-8 đến 2-9. Với hơn 50 gian hàng, sự kiện tái hiện sinh động văn hóa truyền thống ba miền, mang đến nhiều trải nghiệm đặc sắc như trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, tham quan sinh thái và làng nghề thủ công: làm gốm Bát Tràng, dệt chiếu Định Yên, làm khăn choàng Long Khánh, xay lúa, giã gạo…

Thảo Cầm Viên mở cửa miễn phí từ 17 giờ đến 20 giờ dịp lễ 2-9. Ảnh: NC.

Không gian ẩm thực dân gian cùng các tiểu cảnh check-in như “Con trâu với cái cày” hay “Nước mắm truyền thống” sẽ tạo thêm sức hút cho du khách. Chương trình nghệ thuật “Âm vang non sông” với các tiết mục ca nhạc, ảo thuật, xiếc tạp kỹ diễn ra liên tục từ 30-8 đến 2-9. Ngoài ra, khu vực đọc sách miễn phí tại “Khu vườn cổ tích” và trò chơi cát cho thiếu nhi cũng được bố trí để phục vụ các gia đình có trẻ nhỏ.

Ngoài xem thú, Thảo Cầm Viên còn tổ chức hàng loạt các hoạt động văn hóa - giải trí hấp dẫn. Ảnh: DL.

Đáng chú ý, Thảo Cầm Viên mở cửa miễn phí từ 17 giờ đến 20 giờ mỗi ngày trong suốt sự kiện, tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách hòa chung bầu không khí kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Với loạt hoạt động đa dạng, từ trải nghiệm công nghệ hiện đại, nghệ thuật thực cảnh, đến không gian văn hóa truyền thống và sinh thái, TP.HCM kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách dịp nghỉ lễ 2-9 nhiều lựa chọn hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch đêm của thành phố.