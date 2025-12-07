Khám phá phường Tân Định, TP.HCM theo cách mới: 1 tour thấy cả 1 Sài Gòn 07/12/2025 11:22

(PLO)- Tour du lịch nửa ngày đưa du khách chạm vào nhịp sống Sài Gòn xưa - nay qua kiến trúc, tín ngưỡng và ẩm thực bản địa.

Nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá du lịch phường Tân Định và du lịch TP.HCM năm 2025, UBND phường Tân Định đã giới thiệu tour mới “Trải nghiệm văn hóa - Dấu ấn Tân Định”. Đây không chỉ là một hành trình tham quan, tour được thiết kế như một lát cắt văn hóa tinh tế, giúp du khách cảm nhận chiều sâu di sản giữa lòng đô thị sôi động.

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, cho biết sản phẩm được xây dựng theo hướng trải nghiệm, tương tác. Điều này tạo điều kiện để du khách hòa mình vào đời sống đô thị, tìm hiểu văn hóa bản địa và thưởng thức món ngon đặc trưng.

Là tour nửa ngày (half-day tour), chương trình được chắt lọc kỹ nhằm đưa du khách đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Việc ra mắt vào cuối năm 2025 đúng thời điểm thị trường du lịch TP.HCM đang chuyển mạnh sang xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch chậm (slow travel) và tìm kiếm giá trị bản địa.

Du khách trải nghiệm các điểm đến bằng xe vespa.

Hành trình bắt đầu bằng những công trình mang dấu ấn Đông - Tây độc đáo: Nhà thờ Tân Định (Nhà thờ màu hồng) biểu tượng kiến trúc pha trộn Gothic, Roman và Baroque. Tiếp đó là Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, nơi gìn giữ tinh thần hào khí dân tộc và Hịch tướng sĩ.

Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, nơi gìn giữ tinh thần hào khí dân tộc và Hịch tướng sĩ.

Điểm nhấn tiếp theo là chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải Tự), di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia, đồng thời là điểm đến thu hút du khách quốc tế.

Đoàn khách đến chùa Ngọc Hoàng nơi từng được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chọn ghé thăm.

Du khách sau đó khám phá Chợ Tân Định, khu chợ nổi tiếng từ năm 1926. Không gian mua bán sôi động nhưng vẫn giữ nét thanh lịch của người Sài Gòn, đem đến cảm nhận chân thực về mạch sống đô thị.

Du khách nước ngoài khám phá chợ Tân Định - một trong những ngôi chợ lâu đời ở TP.HCM.

Nghệ nhân tỉ mỉ chế tác từng đôi guốc gỗ tại chợ Tân Định.

Không chỉ xem nghệ nhân chế tác guốc gỗ, du khách còn trải nghiệm nhiều món ngon tại chợ Tân Định.

Điểm dừng cuối cùng là Bánh xèo 46A Đinh Công Tráng địa chỉ ẩm thực được Michelin Guide vinh danh (Bib Gourmand 2023). Tại đây, du khách được thưởng thức bánh xèo miền Nam giòn rụm, đậm đà bản sắc trong không gian giản dị đặc trưng của hẻm phố Sài Gòn.

Đĩa bánh xèo vàng giòn thu hút thực khách trong và ngoài nước.

Đầu bếp thoăn thoắt đổ bánh xèo trên bếp lửa tạo ra chiếc bánh xèo thơm ngon.

Bánh xèo giòn rụm, nhân tôm thịt đầy đặn là đặc trưng của quán bánh xèo Đinh Công Tráng.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Vietluxtour (đơn vị tổ chức tour), chia sẻ: “Sản phẩm Trải nghiệm văn hoá - Dấu ấn Tân Định không chỉ là một tour tham quan, mà là cách chúng tôi kể câu chuyện Sài Gòn một cách sâu sắc. Tinh thần cốt lõi của tour là: Đi gần để hiểu sâu. Đi một phường để thấy cả một thành phố”.