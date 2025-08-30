Hàng vạn du khách trải nghiệm Không gian Truyền thống và sáng tạo Hà Nội dịp 2-9 30/08/2025 19:53

(PLO)- Trong dịp Quốc khánh 2-9, Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025" tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) đã thu hút hàng vạn lượt khách tham quan.

Ngay trong ngày khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025" (28-8) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, sự kiện đã vinh dự đón Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, các Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, Vũ Thu Hà, cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành, tỉnh thành trên cả nước.

Sự hiện diện của lãnh đạo Trung ương và TP cho thấy sự quan tâm đặc biệt đối với việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa nghìn năm và khẳng định khát vọng hội nhập, sáng tạo của Thủ đô.

Với chủ đề “Truyền thống và sáng tạo”, không gian được thiết kế như một dòng chảy văn hóa xuyên suốt từ lịch sử đến hiện tại và tương lai. 6 khu vực chính mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm phong phú.

Ngày 30-8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã tới thăm Không gian Truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Trong đó, Không gian Thủ công mỹ nghệ – “Nét son Hà Nội” giới thiệu gốm sứ, sơn mài, mây tre đan và các biểu tượng văn hóa như Chùa Một Cột, Khuê Văn Các.

Không gian Làng nghề – “Tinh hoa phố nghề” tôn vinh hơn 1.000 làng nghề truyền thống, nơi nghệ nhân trực tiếp trình diễn và kể chuyện về nghề.

Không gian Công nghệ tiên phong trưng bày các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giải pháp y tế, giao thông, viễn thông.

Không gian Ẩm thực – “Món quà Hà Nội” tái hiện hương vị cốm làng Vòng, giò chả Ước Lễ, chè sen, trà sen…

Không gian Trải nghiệm văn hóa – “Mạch nguồn văn hiến” có những hoạt động viết thư pháp, nặn tò he, làm quạt, làm nón…

Không gian Sinh vật cảnh – “Làng trong phố” gợi lại hình ảnh làng quê Bắc Bộ với ca trù, chèo, tuồng, xẩm.

Du khách trải nghiệm các sản phẩm tại Không gian Công nghệ tiên phong, nơi trưng bày các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giải pháp y tế, giao thông, viễn thông.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, ngay từ những ngày đầu mở cửa, sự kiện đã đón hàng nghìn lượt khách. Nhiều du khách trong và ngoài nước bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ với sự kết hợp giữa di sản truyền thống và công nghệ hiện đại.

Chị Nguyễn Thu Trang (Hải Phòng) chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến nghệ nhân làm gốm, làm tò he ngay tại triển lãm. Tôi thêm yêu nét đẹp truyền thống của Hà Nội”.

“Đây là trải nghiệm độc đáo, khác biệt so với nhiều thành phố mà tôi từng ghé thăm”- ông Michael Brown (du khách Anh) nhận xét.

Không chỉ là một triển lãm, Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 đã trở thành cầu nối giữa quá khứ và tương lai, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô bản lĩnh, hiện đại, giàu bản sắc – đúng với định hướng xây dựng Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Sự kiện diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9, dự kiến đón hàng vạn lượt khách, là điểm đến văn hóa – sáng tạo không thể bỏ lỡ trong dịp Quốc khánh năm nay.