Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025: Dấu ấn ngàn năm, khát vọng vươn tầm 27/08/2025 17:23

(PLO)- Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Hà Nội gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho sự kiện đặc biệt: “Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025”.

“Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025” nằm trong chuỗi Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, diễn ra từ 28-8 đến 5-9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Dòng chảy từ di sản đến sáng tạo

Theo Sở Công thương Hà Nội (đơn vị chủ trì tổ chức) cho biết sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa, kinh tế, mà còn mang ý nghĩa chính trị đặc biệt. Hà Nội muốn khẳng định vị thế của Thủ đô: Nơi kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc, đồng thời là trung tâm đổi mới sáng tạo, hội nhập cùng khu vực và thế giới.

Triển lãm được thiết kế như một hành trình xuyên suốt: từ di sản ngàn năm đến công nghệ tiên tiến, từ giá trị truyền thống đến sáng kiến đột phá. Sáu không gian chuyên đề được kỳ công dàn dựng, mỗi không gian là một “mạch nguồn cảm hứng”:

Góc không gian truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025 tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, diễn ra từ 28-8 đến 5-9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Lung Linh

“Nét son Hà Nội”: trưng bày thủ công mỹ nghệ tinh xảo như gốm Bát Tràng, dát vàng Kiêu Kỵ, khảm trai Thường Tín; “Tinh hoa phố nghề”: nơi du khách được trò chuyện, xem nghệ nhân trình diễn các công đoạn thủ công truyền thống; “Công nghệ tiên phong”: trưng bày sản phẩm công nghệ cao như AI, công nghệ số, công nghiệp bán dẫn;

“Món quà Hà Nội”: tôn vinh ẩm thực đặc sắc như cốm làng Vòng, trà sen Bách Diệp, giò chả Ước Lễ, chè sen long nhãn; “Mạch nguồn văn hiến”: trải nghiệm viết thư pháp, nặn tò he, nghe ca trù, chèo, xẩm; “Làng trong phố”: tái hiện không gian làng quê Bắc Bộ giữa lòng đô thị hiện đại.

Điểm đặc biệt của sự kiện năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa trưng bày di sản văn hóa và xúc tiến thương mại - du lịch. Bên cạnh hàng trăm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp chủ lực, sáng tạo, Hà Nội cũng giới thiệu những điểm đến nổi bật như Hoàng thành Thăng Long, Chùa Một Cột, Khuê Văn Các, Ô Quan Chưởng…

Song song đó là các hoạt động phong phú: trình diễn áo dài, nghệ thuật dân gian, hội thảo kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước.

“Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa - thương mại - du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội – Thành phố sáng tạo của UNESCO – tới bạn bè trong và ngoài nước”, đại diện Sở Công thương nhấn mạnh.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Cũng theo đại diện Sở Công thương Hà Nội, tính đến nay, các hạng mục dàn dựng, trang trí, bố trí gian hàng, tiểu cảnh, điểm check-in đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Lực lượng thi công, các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cao về thẩm mỹ, an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.

Đây sẽ là dịp để mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp Thủ đô cùng nhìn lại hành trình 80 năm vẻ vang của dân tộc, tự hào về di sản, trân trọng sáng tạo, tiếp thêm động lực xây dựng Hà Nội phồn vinh, hiện đại và giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra công tác chuẩn bị cho Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Lung Linh

Trước đó vào chiều ngày 25-8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã kiểm tra thực tế tại Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025.

Tại đây ông Quyền đã đề nghị Sở Công thương phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và đơn vị thi công tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nghệ nhân tham gia, hỗ trợ tối đa về kỹ thuật và hậu cần.

Đồng thời bổ sung trưng bày thêm sản phẩm làng nghề, sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thủ đô, qua đó giới thiệu toàn diện những thành tựu kinh tế - xã hội sau 80 năm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Ban Tổ chức cần bố trí điểm check-in, đội ngũ hướng dẫn viên thuyết minh, giúp khách tham quan tiếp cận dễ dàng, cảm nhận rõ nét thông điệp Triển lãm.

Ông cũng yêu cầu sự kiện phải đảm bảo tính thẩm mỹ, hài hòa tổng thể, đồng thời giữ vững an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong suốt thời gian diễn ra…