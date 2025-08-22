Khai trương Trung tâm Báo chí Triển lãm thành tựu đất nước 22/08/2025 17:46

(PLO)- Trung tâm Báo chí sẽ là nơi cung cấp thông tin về triển lãm và các dịch vụ để phục vụ tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp của các phóng viên.

Ngày 22-8, tại trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Triển lãm và Họp báo về Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình cho biết, triển lãm diễn ra chính thức từ ngày 28-8 – 5-9-2025.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình phát biểu tại lễ khai trương.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chuỗi các sự kiện, kinh niệm, tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước trong 80 năm qua…

Đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Triển lãm không chỉ là nơi để chúng ta chiêm ngưỡng hiện vật, tư, liệu, hình ảnh quý giá mà còn là không gian trưng bày những thành tựu phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua, để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ được sống lại, những khoảnh khắc lịch sử, hiểu sâu hơn về giá trị độc lập, tự do, cũng như khát vọng, ý chí, trí tuệ của Việt Nam…”- Thứ trưởng Lê Hải Bình nói.

Cuộc họp báo về triển lãm được tổ chức ngay sau đó.

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho hay trung tâm báo chí triển lãm sẽ là nơi tổ chức, điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến trung tâm triển lãm cho toàn bộ các phóng viên trong nước và nước ngoài.

Sẽ là nơi cung cấp thông tin về triển lãm và cũng là nơi cung cấp các dịch vụ để phục vụ tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp của các phóng viên trong và ngoài nước, cũng như xử lý các yêu cầu trong hoạt động tác nghiệp của phóng viên…”.

Với mục đích như vậy, Trung tâm báo chí triển lãm sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các phóng viên trong và ngoài nước đưa tin về triển lãm và nhận thông tin sớm nhất từ các hoạt động của triển lãm.

Qua đó, tất cả cùng góp phần vào thành công chung của triển lãm, trung tâm đáng tự hào của người Việt Nam, cũng như góp phần vào thành công chung của toàn bộ những sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Triển lãm mở cửa miễn phí cho nhân dân và du khách tham quan.