Đề xuất di dời, bố trí nơi ở mới cho 242 hộ dân khi núi Chư Yang Hanh có nguy cơ sạt lở 06/12/2025 17:48

(PLO)- Núi Chư Yang Hanh ở Đắk Lắk nguy cơ sạt lở cao, chính quyền địa phương đề xuất tỉnh cho di dời, bố trí nơi ở mới đối với 242 hộ dân.

Ngày 6-12, ông Trần Kim Phụng, Phó chủ tịch UBND xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk), cho biết địa phương đã báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét, bố trí tái định cư để sơ tán 242 hộ dân tại thôn Ea Hăn đến nơi an toàn.

Núi Chư Yang Hanh sạt lở rất nghiêm trọng. Ảnh: T.TR

Theo ông Phụng, thôn Ea Hăn hiện có 242 hộ với 1.230 nhân khẩu. Hiện, cư dân của thôn Ea Hăn đang sinh sống dưới chân núi Chư Yang Hanh. Tuy nhiên, đợt mưa lũ vừa qua, núi Chư Yang Hanh bị sạt lở, đe dọa đến khu dân cư phía dưới.

“Đến nay, vẫn còn một số đường nước từ núi chảy xuống dưới khu dân cư, gây nguy cơ sạt lở rất cao. Vì vậy, chúng tôi có tờ trình, đề xuất tỉnh bố trí khu tái định cư, định canh để chuyển bà con đến nơi ở an toàn”, ông Phụng nói.

Theo phương án của UBND xã Yang Mao, khu vực dự kiến bố trí tái định cư có diện tích khoảng 2,4 ha. Vị trí tái định cư được xã Yang Mao đề xuất có địa hình bằng phẳng, không nằm trong vùng nguy cơ thiên tai, hoàn toàn tách biệt với nguy cơ sạt lở núi và lũ quét từ núi Chư Yang Hanh.

Trước đó, giữa tháng 11, tại xã Yang Mao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, cô lập nhiều khu dân cư. Lực lượng chức năng đã tiếp tế lương thực các vùng cô lập; dùng dây thừng, dây cáp bắc qua suối, sơ tán nhiều người dân đến nơi an toàn.