Biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới 06/12/2025 16:01

(PLO)- Khoảng ngày 7 đến 8-12, áp thấp nhiệt đới này sẽ vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Palawan và đi vào Biển Đông.

Chiều 6-12, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia phát bản tin đầu tiên về một cơn áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía Đông miền Trung Philippines, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ 5–10 km/h. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đổi hướng Tây Tây Nam, đi vào Biển Đông.

Khoảng 13 giờ ngày 8-12, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí 11,5°N – 119,4°E, phía Đông khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Theo dự báo hiện tại, sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ gần sáng 8-12, vùng biển phía Đông giữa Biển Đông có gió cấp 6, giật 8, sóng 2–4 m, biển động. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có thể gặp dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước đó, tại họp báo thường kỳ của Bộ NN&MT, Cục Khí tượng thuỷ văn dự báo trong tháng 12-2025 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Trong đó, lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị trở vào đến khu vực phía Bắc của duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất.

Cũng theo Cục này, trong tháng 12-2025, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại ở miền Bắc nhưng tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc.

Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong các tháng 1 và 2 năm 2026, gây ra các đợt rét đậm, rét hại.